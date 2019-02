Temptation Island (1): Single-Damen Anastasiya, Janina & Jenni

Montag, 11. Februar 2019 22:59 Uhr

Die neue Kuppel-Sendung „Temptation Island“ geht am 6. März an den Start. Vier Paare stellen ihre Liebe unter extremen Bedingungen auf eine harte Probe. Die jeweils vier vergebenen Männer und Frauen leben auf „Temptation Island“ getrennt voneinander. Doch sie sind nicht alleine: In beiden Resorts wohnen jeweils 11 sexy Singles, und diese setzten alle ihre Verführungskünste ein, um die vergebenen Männer und Frauen bei heißen Dates zu verführen. Wir stellen die Herrschaften vor. Das sind die ersten drei Single -Damen.

Anastasiya (30) aus Mainz

Das Playmate und Model hat schon für zahlreiche internationale Playboy-Ausgaben gemodelt und man könnte sie als eine echte Diva bezeichnen. Die graziöse Brünette liebt ihre zwei Bengalkatzen und zählt Lesen, Reisen, Shoppen und Sport zu ihren Hobbys. Sie ist definitiv keine Dating-Anfängerin, da sie schon bei dem Reality-Format „Catch the Millionaire“ gewonnen hat – doch wie wird sie sich auf „Temptation Island“ schlagen? Mit Stil, Klasse, toller Figur und Rehaugen will Anastasiya die Männer in Versuchung führen. Ihre Taktik? Sie weckt in den Männern den Beschützerinstinkt …

Janina (27) aus Ravensburg

Die Moderatorin steht mit beiden Beinen im Leben und ist super kommunikativ, gutaussehend und wirkt mit ihrem Strahlen einfach nur sympathisch. Durch ihre Arbeit ist sie Kameras gewöhnt und weiß ganz genau, wie sie sich in Szene setzen muss, um die Aufmerksamkeit der vergebenen Männer auf „Temptation Island“ schnellstmöglich zu erregen. Wenn’s für einen Flirt nicht reichen sollte, könnte sie wohl auch die Rolle einer guten Freundin einnehmen. Janina steht auf Männer, die sie mit positiver Art zum Lachen bringen.

Jenni (22) aus Berlin

Dank ihres Studiums in Sportwissenschaften kann Jenni mit ihrer großen Leidenschaft für den Sport und einem sexy Körper bei den vergebenen Männern punkten. Ihre Lieblingssportart ist Springreiten. Die feierfreudige Jenni ist in Flirtlaune, weil sie gerade aus einer längeren Beziehung kommt und es sich endlich wieder leisten kann. Die Berlinerin genießt ihre flirtige Freiheit und ist dabei nicht auf den Mund gefallen. Wird sie mit ihrer kecken Art bei den Männern auf „Temptation Island“ punkten können?