Temptation Island (2): Single-Damen Giulie, Maria, Maryana, Michelle

Die neue Kuppel-Sendung „Temptation Island“ startet in wenigen Wochen. Das Konzept: Vier Paare stellen ihre Liebe unter extremen Bedingungen auf eine harte Probe.

Die vier vergebenen Männer und Frauen leben getrennt voneinander. Doch sie sind nicht alleine: In beiden Resorts wohnen jeweils 11 sexy Singles, und diese setzten alle ihre Verführungskünste ein, um die vergebenen Männer und Frauen bei heißen Dates zu verführen. Wir stellen die Herrschaften vor. Das sind die nächsten vier Single-Damen.

Hier geht es zum Teil 1

Giulie (21) aus München

Die kurvige Barkeeperin (und Jura-Studentin) Giulie, die auch Julia genannt wird, ist auf Instagram schon ein „kleiner Star“: Rund 68.000 Menschen verfolgen dort das Leben der sexy Blondine. Giulie trägt ihr Herz auf der Zunge und flirtet unheimlich gerne. Ihre tiefe und eindringliche Stimme hebt sie von anderen Frauen ab und so nimmt man sie auf der einen Seite gerne als „echt coole Socke“ wahr, auf der anderen Seite aber als ungern gesehene Konkurrentin mit hohem Fremdgeh-Potential. Sie wird alles geben, um die vergebenen Männer von sich zu überzeugen.

Maria (25) aus Dorbirn/Österreich

Maria genießt ihr Studenten- und Modelleben in vollen Zügen. Langeweile lässt die sympathische und clevere Frohnatur niemals aufkommen. Die attraktive Studentin bereist gerne fremde Kulturen. Auf „Temptation Island“ hat sie keine Berührungsängste mit den vergebenen Männern und wird mit einem Lächeln und ihrer fröhlichen Art sicher das ein oder andere Herz für sich gewinnen. Einen vergebenen Mann mit einer anderen Single-Frau zu „teilen“, ist für die kurvige Single-Lady kein Problem – sofern keine wahren Gefühle im Spiel sind.

Maryana (30) aus Berlin

Maryana überzeugt mit Selbstbewusstsein. Sie will Spaß, Partys und einfach eine gute Zeit mit den Männern vor Ort haben. Die schöne Brünette achtet sehr auf ihren Körper, macht viel Sport und liebt es zu feiern. Darüber hinaus hat die Weißrussin großes Interesse an Psychologie, besonders im Hinblick auf Beziehung und Liebe. Maryana ist aktuell Model, möchte sich aber nun als Designerin selbstständig machen. Was ihren Traummann angeht, so hat sie keinen speziellen optischen Typ. Sportlich sollte er sein und mit an oberster Stelle steht bei ihr Humor.

Michelle (21) aus Leipzig

Die süße Jura-Studentin liebt es, nach harten Seminaren feiern zu gehen. Sie hat absolut keine Scheu davor, auf Männer zuzugehen und sich sexy zu präsentieren. Michelle ist das Küken der Villa und von allen Single-Frauen die jüngste, weiß jedoch genau, was sie will. Sie ist davon überzeugt, dass sie mit ihren Flirt-Skills jeden Mann auf „Temptation Island“ um den Finger wickeln kann, auch wenn er vergeben ist.