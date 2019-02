Temptation Island (3): Single-Damen Nicole, Patrizia, Tabea, Vasfije

Donnerstag, 21. Februar 2019 23:07 Uhr

Am 6. März startet die neue Kuppel-Sendung „Temptation Island“ und vier Paare wollen ihre Treue und Loyalität testen. Getestet werden sie von 11 heißen Single-Damen und Herren. Unter anderem sind diese vier liebeshungrigen Grazien dabei:

Nicole (23) aus Bremerhaven

Die quirlige Salsa-Tänzerin Nicole ist eine Latina mit heißen Kurven, die sie gerne auf der Tanzfläche zeigt. Sie ist von halb honduranisch, halb polnischer Abstammung, hat ein Jahr in Mexiko gelebt und spricht dadurch mehrere Sprachen. Ihr Lachen steckt an und ihre fröhliche, witzige und kommunikative Art wird bei den vergebenen Männern sicherlich gut ankommen. Nicole hat keine Scheu, auf Männer zuzugehen und liebt das Flirten. Obwohl sie eher wasserscheu ist, arbeitet Nicole am Hafen. Wenn die rassige Latina sich ihren Traummann aussuchen dürfte, hätte dieser schöne Zähne, dunkle Haare und Bart. Außerdem wäre er groß und gut gebaut.

Patrizia (25) aus Nürnberg

Patrizia ist von Beruf Agentin und hat sizilianische Wurzeln. In ihrer Freizeit macht sie gerne Party – aber auch Fitness. Außerdem singt, tanzt, kocht und flirtet sie gerne. Mit ihrer lustigen, kommunikativen und gut gelaunten Art ist Patrizia für jeden Spaß zu haben. Das Besondere an der schönen Brünetten ist, dass sie bisher mit nur einem Mann geschlafen hat. Auf „Temptation Island“ will Patrizia all ihre positive Energie rauslassen und den vergebenen Männern die Augen öffnen.

Tabea (27) aus Düsseldorf

Die ausdrucksstarken Augen und die sexy Aura von Tabea werden für die vergebenen Männer auf „Temptation Island“ mit Sicherheit eine große Herausforderung. Dank vieler Reisen durch die ganze Welt hat die selbstständige Zahn-Assistentin viele interessante Geschichten zu erzählen und tut dies auch wie ein Wasserfall. Dazu kann sie sogar noch mehrere Sprachen sprechen. Ihre große Leidenschaft ist Fashion, denn die gebürtige Niederländerin hat als Designerin gearbeitet und gemodelt.

Vasfije (24) aus Köln

Früher hat „Vasi“ in der Pflege gearbeitet. Der Job hat ihr Spaß gemacht, wurde ihr aber auf Dauer zu anstrengend. Folglich hat sie den Job gekündigt, zog vom Land in die Großstadt und genießt seitdem ihr Leben. Über die Runden kommt die süße Partymaus mit Modeljobs. Sie möchte sich gerne tanzend an die vergebenen Männer heranmachen und mit ihnen „spielen“ – ob es ihr gelingt? Denn bisher hatte sie leider immer nur Pech in der Liebe.