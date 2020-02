Temptation Island (4): Das sind die Verführer Julien, Max und Mike

Am 18. Februar startet die neue Staffel „Temptation Island“. Vier paar wollen in der Kuppelshow ihre Liebe testen. 24 heiße Singles werden versuchen, an de vergebenen Paaren zu baggern. Und da für jeden Geschmack etwas dabei ist, wird es sicher schwer sein für die Vergebenen anständig zu bleiben, oder?

Wir stellen die Singles vor. Hier geht es zu Teil 3.

Julien (27) aus Hannover

Flirten und verlieben ist sein Job: Julien ist seit seinem 19. Lebensjahr als Dating-Coach tätig und hilft Menschen dabei, beim anderen Geschlecht erfolgreich zu sein. Nach verschiedenen anderen Berufszielen hat Julien gemerkt, dass Dating genau sein Ding ist – so hat er sich vorgenommen, der erfolgreichste Dating-Coach im deutschsprachigen Raum zu werden.

Der Flexitarier ist sehr spirituell veranlagt: Er meditiert jeden Morgen eine Stunde und beschäftigt sich mit Persönlichkeitsentwicklung, macht aber auch gerne Party. Auch ein anderes Kontrastprogramm steht ihm gut: Seit acht Jahren ist Julien als Stripper unterwegs. Auf Reisen durch die ganze Welt lernt er zudem stets viele coole neue Menschen kennen – auch jetzt auf der „Insel der Versuchung“.

Max (22) aus Stuttgart

Frauen kennenzulernen gehört zu seinen Hobbys: Max aus Stuttgart sagt, dass er sehr gern auf Dates mit Frauen geht, die wahre Liebe aber trotzdem noch nicht gefunden hat. Bei über 52.000 Instagram-Followern bekommt er jede Menge Nachrichten von seinen Verehrerinnen. Der Stuttgarter macht gerade eine Ausbildung zum Fahrlehrer und hat auch für seine Zeit auf „Temptation Island“ einen Fahrplan: die Frau seines Lebens kennenzulernen, am besten eine Mischung aus süß und sexy.

Da die Frauen aus der Villa alle vergeben sind, wird dies für ihn eine große Herausforderung. Dem einen oder anderen Zuschauer könnte Max‘ Gesicht aus der RTLII-Soap „Köln 50667“ bekannt vorkommen, wo er in einer Nebenrolle zu sehen war.

Mike (32) aus Berlin

Multi-Unternehmer Mike hält sich zu seinem privaten Leben dezent zurück, denn Loyalität und Privatsphäre sind ihm extrem wichtig. Der erfolgreiche Eventmanager & DJ macht bei „Temptation Island“ mit, weil er zeigen will, dass nicht nur Männer der Versuchung widerstehen müssen, sondern dass die neue Staffel auch für die Frauen eine Herausforderung wird. Mike liebt Abwechslung und ist in der Vergangenheit oft enttäuscht worden. Um sein Vertrauen zu gewinnen, muss die Frau sich ihm gegenüber ehrlich und loyal zeigen.

Ob er sich auf der „Insel der Versuchung“ auf eine Lady konzentrieren kann oder ob er sich gar verlieben wird? Delikates Detail am Rande: Mike ist sehr gut befreundet mit einer ehemaligen Verführerin aus Staffel 1 von „Temptation Island“ – Anastasiya Avilova, die in diesem Jahr auch im RTL-Dschungel zu sehen war. Es gibt Gerüchte über eine mögliche Liebelei mit dem Playboy-Model …

Die 10 neuen Folgen der zweiten Staffel des TVNOW Originals laufen ab 18. Februar 2020 bei TVNOW und ab 3. März 2020 um 23.00 Uhr bei RTL.