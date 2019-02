Temptation Island (4): Single-Männer Alex, Amin, Anthony

Samstag, 23. Februar 2019 22:06 Uhr

Am 6. März startet die neue Kuppel-Show „Temptation Island“, in der 11 mehr oder weniger heiße Single-Männer und Frauen an vergebenen Paaren baggern werden.

Vier Paare stellen ihre Liebe unter extremen Bedingungen auf eine harte Probe. Die jeweils vier vergebenen Männer und Frauen leben auf „Temptation Island“ getrennt voneinander. Das hier sind die ersten drei Single-Herren.

Alex (30) aus Düsseldorf

Der sympathische und kommunikative Influencer hat über 100.000 Follower auf Instagram. Alex ist ein wahrer Gentleman und wirkt auf den ersten Blick sehr charmant, reif und unkompliziert. Mit seinen schönen Zähnen, seinem tollen Lächeln und der lockeren Art wird er sofort einen Draht zu den Frauen knüpfen können. Der in Russland geborene Sportfan kann sich die Rolle des Verführers gut vorstellen, schließlich ist er seit vier Jahren Single und dadurch offen für viele Kuscheleinheiten oder Küsse.

Amin (27) aus Köln

Auf Amins Fitness-Inspirationen bei Instagram bauen bereits mehr als 400.000 Follower. Der attraktive und freundliche Trainer will jetzt auf „Temptation Island“ Vollgas geben. Der gebürtige Marokkaner könnte für die vergebenen Frauen ein angenehmer Beschützer oder Anker werden, von dem man gerne in den Arm genommen werden will, denn wilde Partys und Alkohol zählen nicht zu seiner Freizeitgestaltung. Amin hat bereits für Abercrombie & Fitch gemodelt und in Marokko professionell Fußball in der 1. Liga gespielt.

Anthony (30) aus Nürnberg

Anthony bringt viel Lebenserfahrung mit ins Haus, aber auch ein bisschen Mystik. Das Model kann Körpersprachen lesen und weiß so genau, was die vergebenen Frauen brauchen. Außerdem ist er gut im Manipulieren. Anthony hat in Finnland Psychologie studiert und bereits in New York gelebt. Seine Wurzeln kommen aus Italien und aus Kamerun. 2017 war der Schönling mit den Vampir-Augen bei „Love Island“ dabei und hat dort quasi jede Frau um den Finger wickeln können. Auch im Privatleben hat Anthony ständig wechselnde Partnerinnen, weil ihm sehr schnell langweilig wird.

Alle Folgen von „Temptation Island – Versuchung im Paradies “ ab dem 06. März 2018 exklusiv bei TVNOW