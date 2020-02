Temptation Island (6): Das sind die Verführerinnen Jacky, Kim & Kübra

Die neue Staffel „Temptation Island“ beginnt kommende Woche. Bereits am 18. Februar geht es für heiße Singles darum sich an vergebene Boys und Girls ranzuschmeißen. Insgesamt 24 Paare stellen sich dieser Herausforderung. Diese heißen Damen hier sind in der Kuppel-Show mit dabei.

Jacky (29), pendelt zwischen Köln, Hamburg und Dubai

Mit Jacky zieht eine echte Expertin in Sachen Verführung in die Männer-Villa. Die Tänzerin könnte sich gut vorstellen, ihre Poledance-Fähigkeiten auszupacken, um bei den vergebenen Kerlen für wilde Phantasien zu sorgen und sie um den kleinen Finger zu wickeln.

Die letzte Beziehung der tüchtigen Geschäftsfrau ging in die Brüche, weil sie von ihrem damaligen Freund betrogen wurde. Genau das ist der Grund, warum sie auf „Temptation Island“ den Spieß umdrehen und einen der vergebenen Männer ausspannen möchte. Jacky pendelt momentan zwischen drei Städten: Sie hat eine Eventagentur in Köln und Hamburg und betreibt einen Onlineshop in Dubai.

Kim (22) aus Köln

Kim ist ein echter Wildfang! Sie arbeitet als Hostess auf Messen und Events und möchte auf der „Insel der Versuchung“ mit viel Charme überzeugen. Wenn der Richtige dabei ist, würde sie sich auch gerne auf eine feste Beziehung einlassen, auch wenn der Auserwählte jetzt noch vergeben ist.

Von „Temptation Island“ erwartet Kim viel Spaß und heiße Partys. Ihre Flirt-Taktik: „Erstmal beobachten und dann angreifen.“ Ganz nebenbei will sie bei den vergebenen Männern mit zwei ihrer größten Leidenschaften punkten: Sie liebt es, leckere Cocktails zu mixen und sagt, dass sie sehr gut tanzen kann.

Kübra (29) aus Köln

Die lustige Naturschönheit Kübra reist gemeinsam mit ihrem Bruder Fatih auf die „Insel der Versuchung“. Während Fatih in der Frauen-Villa die vergebenen Damen von sich überzeugen will, gibt Kübra parallel dazu in der Männer-Villa Gas.

Die Lehrerin hat ganz konkrete Fragen, die sie durch ihre Teilnahme bei „Temptation Island“ klären will: Sie will unter anderem herausfinden, was eigentlich wahre Liebe ist, ob man in der heutigen Zeit noch treu sein kann und wie verführerisch sie selbst ist. Dafür ist die Männer-Villa definitiv der geeignete Ort …

Die 10 neuen Folgen der zweiten Staffel des TVNOW Originals laufen ab 18. Februar 2020 bei TVNOW und ab 3. März 2020 um 23.00 Uhr bei RTL.