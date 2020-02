Temptation Island (7): Das sind die Verführerinnen Melissa, Monika & Natascha

Am 18. Februar startet die zweite Staffel von „Temptation Island“ und wieder wollen vier Paare in der Kuppelshow ihre Liebe testen. Dafür werden 24 Singles auf sie losgelassen und geschaut, wer der Versuchung wiederstehen kann. Das sind die Single-Frauen. Hier geht es zu Teil 6.

Melissa (21) aus Friedrichshafen

Sie ist blond, schön und hat brasilianisches Temperament. Wem Gisele Bündchen gefällt, der wird auch von der 21-jährigen Halb-Brasilianerin Melissa nicht genug bekommen. Die hübsche Blondine, die u. a. Spagat-Turnen zu ihren Hobbys zählt, genießt derzeit ihr Single-Dasein in vollen Zügen, ist aber auch offen für eine neue Beziehung.

Melissa hat keine Scheu davor, vergebene Männer von sich zu überzeugen, da sie genau weiß, wie sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Sie hat noch nie eine Abfuhr erhalten und ist bereit, die Männer in Versuchung zu führen. Auf „Temptation Island“ hat sie sich so vor allem eins vorgenommen: Sie möchte flirten, was das Zeug hält …

Monika (26) aus Oldenburg

Die exotische Studentin ist Halb-Vietnamesin, Halb-Slowakin und hat einen ausgeprägten Jagdinstinkt. Wenn ihr ein Mann gefällt, dann schnappt sie sich ihn. Der aufgedrehten Rebellin fällt es schwer, sich an Regeln zu halten. In der Vergangenheit wurde die selbstbewusste Single-Lady schon häufiger hintergangen und betrogen. Daher ist sie der Meinung, dass die Beziehungen der Männer auf „Temptation Island“ ohnehin zum Scheitern verurteilt sind, wenn sie sich von ihr verführen lassen.

Monika möchte den vergebenen Frauen die Augen öffnen. Ihrer Meinung nach könne man einen „Betrüger“ schon anhand seiner Gestik und Mimik erkennen. Ob die Männer wirklich so treu sind, wie sie immer behaupten? Sie ist sich sicher, dass sie das „Flirtspiel“ gewinnen wird …

Natascha (25) aus Oldenburg

Die Verkäuferin möchte die Männer auf der „Insel der Versuchung“ mit ihrer mysteriösen Art um den Verstand bringen. Aber auch ihre Erfahrung als Verführerin eines vergebenen Mannes kann sie einsetzen: Ihr zweiter Partner war verheiratet, während sie mit ihm zusammen war.

Die Oldenburgerin ist zwar gerne Single, wünscht sich in manchen Momenten aber doch einen Freund. Ob auf „Temptation Island“ der Richtige für sie dabei ist? Die anderen Single-Ladys sollten sich vor Natascha in Acht nehmen: Sollte ihr jemand in die Quere kommen, kann sie schon mal zur Zicke werden und wird in jedem Fall ihr Revier markieren.

Die 10 neuen Folgen der zweiten Staffel des TVNOW Originals laufen ab 18. Februar 2020 bei TVNOW und ab 3. März 2020 um 23.00 Uhr bei RTL.