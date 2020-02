Temptation Island: Das sind die Verführer Bastian, David und Dennis

Die TV-Kuppelshow geht in eine neue Runde. Die vier Paare, die ihre Liebe testen wollen, müssen sich warm anziehen. Denn „Temptation Island“ hat 12 knackige Single-Männer im Gepäck die alles versuchen werden, die vergebenen Frauen zu verführen. Und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wir stellen die Protagonisten vor. Heute die ersten Kandidaten.

Bastian (26) aus Recklinghausen

Für Bastian sind Berührungsängste ein Fremdwort, denn neben seinem Studium arbeitet der Maschinenbaustudent als Stripper. So hat der Single keine Probleme damit, auf Frauen zuzugehen. Der Beziehungsstatus der Damen ist dabei zweitranging – Bastian hatte auch schon Techtelmechtel mit vergebenen Frauen. Schlechtes Gewissen? Fehlanzeige!

Zwar wusste Bastian im Vorfeld nichts über deren Beziehungen, hatte hinterher aber auch keinerlei moralische Bedenken. Und auch auf der „Insel der Versuchung“ will Bastian nichts anbrennen lassen und Vollgas geben. Dabei möchte er mit Hartnäckigkeit, seinem Aussehen und seiner guten Ausdrucksfähigkeit bei den vergebenen Frauen punkten.

David (28) aus Köln

David ist schon seit fast neun Jahren Single und hätte gerne eine neue Beziehung. Sein größter Traum ist ein Haus mit Pool, in dem er mit seiner zukünftigen Frau, Kindern und Haustieren leben kann. Auch wenn all das erst mal nach Softie klingt und David auf den ersten Blick auch optisch dem Klischee des weichen Sunnyboys entspricht – die vergebenen Frauen sollten sich nicht täuschen lassen. Wer ihm näherkommt, erlebt eine Überraschung: Davids bestes Stück ist tätowiert – mit einer klaren Ansage an die Frauenwelt: „Enjoy it“.

Um die vergebenen Frauen im Paradies zu verführen, hat sich der Schwimmbad-Kassierer, der derzeit einen Trainerschein für Kampfsport macht, gleich zwei konkrete Strategien zurechtgelegt: Er will die Ladys mit romantischen Gesten verwöhnen und ihnen ihre Partner schlechtreden. Einen One-Night-Stand mit einer vergebenen Frau hatte David bereits. Ob auf der „Insel der Versuchung“ weitere folgen werden?

Dennis (27) aus Frankfurt/Oder

Ein Romantiker, der an die Liebe auf den ersten Blick glaubt – das ist Fitnesstrainer Dennis. Auf der Suche nach der großen Liebe macht er auch vor Frauen, die sich in einer Beziehung befinden, nicht Halt. In der Vergangenheit hatte er bereits eine Affäre mit einer vergebenen Frau.

Um die Damen auf „Temptation Island“ von sich zu überzeugen, muss Dennis nach eigenen Aussagen nicht mehr tun, als seinen Bizeps anzuspannen. Gerade mit seiner Optik wird er bei den Ladys punkten können – schließlich hat er bereits mehrere Mister-Wahlen gewonnen. Aber natürlich bringt der Muskelmann auch jede Menge Spaß in die Gruppe.

Die 10 neuen Folgen der zweiten Staffel des TVNOW Originals laufen ab 18. Februar 2020 bei TVNOW und ab 3. März 2020 um 23.00 Uhr bei RTL.