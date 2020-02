Temptation Island (5): Das sind die Verführerinnen Coco, Dahnya & Danijela

Die neue Staffel „Temptation Island“ steht in den Startlöchern. Bereits am 18. Februar geht es für heiße Singles darum sich an vergebene Boys und Girls ranzumachen. Insgesamt 24 Paare stellen sich der Herausforderung. Dieses heißen Frauen hier sind in der Kuppel-Show mit dabei.

Coco (18) aus Berlin

Coco ist mit ihren 18 Jahren das Küken unter den Single-Ladys. Für ihr junges Alter hat es die quirlige Kosmetikerin faustdick hinter den Ohren. In ihrer Freizeit lässt sie es ordentlich krachen, das Wochenende ist für Coco fast immer Partytime.

Dabei bringt die junge Berlinerin ihre Reize voll zum Einsatz und macht beim Flirten auch vor vergebenen Jungs nicht Halt. Ihren Traumboy hat sie sich natürlich auch schon ausgemalt: Er muss dunkle Haare haben, muskulös und selbstbewusst sein – ein „richtiger“ Mann eben.

Dahnya (27) aus Bremen

Eigentlich ist Dahnya ein echter Beziehungsmensch: Sie hatte bis jetzt drei feste Freunde, ihre längste Beziehung hielt volle fünf Jahre. Seit einiger Zeit ist die charmante Blondine nun Single und möchte auf der „Insel der Versuchung“ den Freund einer anderen für sich begeistern.

Ihre Taktik ist klar: Dahnya geht offen auf Männer zu, setzt dabei aber immer auf ihre süße Art, um die Männer von sich zu überzeugen. Allerdings kann die Außendienstmitarbeiterin auch richtig sexy sein: Seit 20 Jahren macht sie Bauchtanz und könnte auch damit die vergebenen Männer um den Finger wickeln …

Danijela (19) aus Schondorf

Danijela weiß ganz genau, was sie will: Sie steht auf große Südländer und schreckt auch vor Männern, die sich in einer Beziehung befinden, nicht zurück: Eine Affäre mit einem vergebenen Mann hatte sie schon – und sie ist bereit, diese Erfahrung auf „Temptation Island“ zu wiederholen.

Die Powerfrau hat acht Jahre lang Taekwondo gemacht und liebt es, wenn die Männerwelt nach ihrer Pfeife tanzt. Ihre knapp 11.000 Abonnenten bei Instagram verwöhnt sie regelmäßig mit verführerischen Selfies. Ob die vergebenen Männer auf der „Insel der Versuchung“ ihren Reizen widerstehen können?

Die 10 neuen Folgen der zweiten Staffel des TVNOW Originals laufen ab 18. Februar 2020 bei TVNOW und ab 3. März 2020 um 23.00 Uhr bei RTL.