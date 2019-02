Temptation Island: Diese Single-Männer kennen wir schon

Mittwoch, 13. Februar 2019 12:45 Uhr

Die RTL-„Resteverwertung“ geht weiter: Bei „Temptation Island“ sind einige Single-Männer dabei, die wir aus diversen anderen Kuppelsendungen schon kennen.

Alle, die in Sendungen wie „Love Island“, „Der Bachelor“, „Take Me Out“ und Co. nicht die Liebe finden konnten, können nun bei „Temptation Island“ ihr Glück versuchen.

Richard (21) aus Köln

Durch seine Teilnahme bei „Love Island“ 2018 ist Richard kein Unbekannter in der Fernsehwelt. Der Bademeister flirtet gerne und ist sich sicher, dass ihm die eine oder andere vergebene Frau auf „Temptation Island“ verfallen könnte. Seit kurzem hat der gebürtige Thüringer außerdem eine Hauptrolle in der RTLII-Soap „Köln 50667“.

Dominik (26) aus Hochdorf (bei Stuttgart)

Der Mister Germany 2017 ist im TV kein Unbekannter: Dominik Bruntner gastierte bereits medienwirksam im „Promi Big Brother“-Haus. Darüber hinaus ist der gutaussehende Single bei vielen „Bachelor“-Damen wohlbekannt.

Ein Stripper ist auch dabei

Anthony (30) aus Nürnberg

2017 war der Schönling mit den Vampir-Augen bei „Love Island“ dabei und hat dort quasi jede Frau um den Finger wickeln können. Auch im Privatleben hat Anthony ständig wechselnde Partnerinnen, weil ihm sehr schnell langweilig wird.

Christian S. (27) aus Köln

Chris hat seine Stripper-Karriere von der RTL II-Doku-Soap „Die Stripper-WG“ begleiten lassen. Der Sportfanatiker möchte nun auch in der neusten Kuppüelshow mit seiner aufmerksamen, offenen und unkomplizierten Art bei den Ladies punkten.