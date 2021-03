„Temptation Island“: Diese vier Paare testen ihre Treue

12.03.2021 15:04 Uhr

"Temptation Island" geht in die nächste Runde und wieder wagen vier verliebte Paare den ultimativen Treuetest. Diese Paare wollen es wissen und starten das TV-Abenteuer.

Ab dem 25. März 2021 zeigt TVNOW die neue, dritte Staffel „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ Der ultimative Treuetest startet auf TVNOW mit einer Doppelfolge, RTL zeigt alle Folgen ab 11.4. immer wöchentlich, spät abends. Moderiert wird die Sendung von Lola Weippert. Ganz neu ist der YouTube Kanal zu „Temptation Island“, der ab sofort online ist.

Das sind die Paare:

Marlisa (31) & Fabio (26) aus Berlin

Marlisa und Fabei führen seit rund anderthalb Jahren eine offene Beziehung. Kennengelernt haben sie sich über Freunde. Doch Marlisa kann Fabio nicht vertrauen, da er sie einmal wegen einer Frau länger angelogen und betrogen hat. Deswegen nehmen sie an Temptation Island teil. Fabio hat ein intensives Sexleben und geht regelmäßig auf Sexpartys. Marlisa akzeptiert das, solange es bei einem One Night Stand bleibt und keine Gefühle im Spiel sind. Sie hat Angst davor, dass Fabio eine Frau kennenlernt, die optisch mehr sein Typ ist. Denn er steht eigentlich auf sehr schlanke, tätowierte, dunkelhaarige Frauen, die viel Sport machen. Wird Fabio den Treuetest bestehen?

Marlisa: „Ich möchte wissen, ob Fabio mich wirklich liebt, und ob er der Versuchung standhält, wenn seine optische Traumfrau bei Temptation Island sein sollte. Da ich schon 31 Jahre alt bin, habe ich keine Lust, meine Zeit zu verschwenden, wenn es nicht der Mann meines Lebens ist.“

Fabio: „Ich möchte mir und auch natürlich Marlisa beweisen, dass ich es auch zwei Wochen ohne Sex aushalte. Auch, wenn das wirklich sehr schwer wird. Aber es braucht mehr als schöne Frauen, um mich von Marlisa wegzubekommen.“

Sabine (28) & Mike (28) aus Heilbronn

Sabrina und Mike waren bereits mit 15 Jahren für zweieinhalb Jahre ein Paar und sind seit 2017 zum zweiten Mal zusammen. Sie machen bei Temptation Island mit, um zu schauen, ob sie auf Dauer einen gemeinsamen Weg gehen können. Vor allem Sabine fragt sich immer wieder, ob sie Mike ausreicht, weil er die Beziehung schon einmal beendet hat.

Sabine: „Mike steht eigentlich auf blonde Frauen, ich bin aber brünett. Seine ganzen Ex-Freundinnen waren blond. Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, ob er sich mit mir auch wirklich eine Zukunft vorstellen kann. Er hat damals Schluss gemacht, weil er sich ausleben wollte. Was, wenn ich ihm immer noch nicht reiche und er sich noch weiter ausleben möchte?“

Mike: „Ich möchte Sabine zeigen, dass ich der Richtige bin und treu sein kann und die Show als Beziehungstest für uns beide wahrnehmen.“ Wird Mike den Treuetest bestehen?

Alicia (26) & Yasin (29) aus München

Das sportliche Partypärchen ist seit 4. März 2019 zusammen. Sie kennen sich aber bereits seit sieben Jahren und hatten damals schon eine Affäre. Auf Temptation Island wollen sie ein Abenteuer wagen und Yasin will Alicia beweisen, dass er treu bleibt.

Alicia: „Wir möchten gerne Neues ausprobieren und uns selbst auf die Probe stellen. Ich bin ein sehr extrovertierter Mensch, der immer Lust auf neue Herausforderungen und Abenteuer hat.“

Yasin: „Wir sind immer offen für neue Dinge und wollen unsere Beziehung mal auf die Probe stellen. Ich will ihr beweisen, dass ich treu bin, obwohl ich betrunken mal ein Mädel angemacht habe.“ Wird Yasin den Treuetest bestehen?

Meike (29) & Marcus (35) aus Köln

Bevor sie im März 2018 mit Marcus zusammenkam, war Meike bereits bei „Der Bachelor“ (dabei) und 2019 – während einer Beziehungspause mit Marcus – nochmal bei „Bachelor in Paradise“ zu sehen. Beide kannten sich flüchtig aus dem Fitnessstudio, bis er sie an Karneval ansprach. Meike ist sich nicht sicher, ob Marcus der Richtige ist und sie sehen Temptation Island als ultimativen Test für ihre Beziehung. Entweder gehen sie danach getrennte Wege oder bleiben für immer zusammen und wagen vielleicht auch den nächsten Schritt.

Meike: „Unsere Beziehung ist sehr kompliziert. Wir sind eigentlich seit zweieinhalb Jahren zusammen, aber eher on/off. Er war von Anfang an sehr verliebt und ich war mir immer unsicher. Es stören mich zu viele Dinge an ihm, andererseits kann ich auch nicht ohne ihn sein. Ich habe Angst, mich zu binden und denke immer, ich finde etwas Besseres. Als ich bei ‚Bachelor in Paradise‘ war, waren wir zwar getrennt, ich habe ihn aber so sehr vermisst, so dass wir danach wieder zueinander gefunden haben.“