Temptation Island: Mr. Germany Dominik Bruntner ist dabei

Am 6. März geht die neue Kuppel-Sendung „Temptation Island“ an den Start und willige Singles werden an vergebenen Pärchen baggern.

Einer der Singles ist der ehemalige Mister Germany Dominik Bruntner. Vier Paare stellen ihre Liebe unter extremen Bedingungen auf eine harte Probe. Die jeweils vier vergebenen Männer und Frauen leben auf „Temptation Island“ getrennt voneinander.

Doch sie sind nicht alleine: In beiden Resorts wohnen jeweils 11 sexy Singles, und diese setzten alle ihre Verführungskünste ein, um die vergebenen Männer und Frauen bei heißen Dates zu verführen.

Dominik ist seit einem Jahr Single

Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, wird Mister Germany auf Frauenfang gehe und versuchen, die vergebenen Damen zu bezirzen. Dominik ist seit rund einem Jahr Single und hofft, endlich die Richtige zu finden.

Fest steht: Zoff, Drama und Tränen sind quasi vorprogrammiert, denn auch die Single-DamenTemptation Island (1): Single-Damen Anastasiya, Janina & Jenni wollen es wissen. Von blond bis rassig ist alles dabei, ob die vergebenen Männer und Frauen da wiederstehen können?