„The Masked Singer“: Aus dem Start heraus ein Quotenhit

Freitag, 28. Juni 2019 09:29 Uhr

Die neue, dreistündige ProSieben-Liveshow „The Masked Singer“ begeisterte die Zuschauer. Nach Quotenerfolgen in Südkorea und den USA scheint sich die Verkleidungsshow auch in Deutschland zum Hit zu entwickeln.

1,46 Millionen der 14- bis 49-jährigen Zuschauer sahen die von Matthias Opdenhövel moderierte Sendung. Insgesamt waren 2,19 Millionen Zuschauer dabei. Bei der Konkurrenz schauten aber 2,67 Millionen Zuschauer die Bonus-Ausgabe von ‚Let’*s Dance‘.

Das Konzept der Show: Welcher Star verbirgt sich hinter der Maskerade? Nach dem finalen Voting der Zuschauer musste der Oktopus als erstes Kostüm (die sollen um die 15.000 Euro gekostet haben) seine Maske absetzen und entpuppt sich als ehemalige No Angels-Sängerin Lucy Diakovska. „‚The Masked Singer‘ ist keine gewöhnliche Show. Das ist eine Extrem-Situation. Aber es macht richtig Spaß, hier vor und für das Publikum zu singen“, sagt Lucy nach ihrem Ausscheiden. Und sie verriet noch: „Zurzeit lebe ich bei meiner Familie in Bulgarien und es war toll, mal wieder auf einen Besuch in Deutschland zu sein.“

Schnelle Bildeinblendungen- wie geht das?

Erstaunlich: Die Show soll ja unter strengster Geheimhaltung produziert worden sein. Spontan nannten das Rateteam aus Collien Ulmen-Fernandes, Ruth Moschner sowie Max Giesinger und Rea Garvey Namen von Prominenten, die sie unter der Maskerade vermuteten. Bilder davon waren immer in Sekundenschnelle auf dem Bildschirm zu sehen. Bei Twitter hieß es dazu: „Seltsam, dass sie in der Live-Sendung direkt die Fotos der Promis einblenden, die von der Jury zufällig genannt werden?!“

Ein Hemd für Max Giesinger

Ansonsten war die Begeisterung im Netz überwiegend positiv und vor allem witzig. Bei Twitter hieß es u.a.: „Meine größte Angst ist, dass ich da irgendwen über Wochen cool und sympathisch finde und am Ende ist es @oliverpocher“. „Kudu ist Detlef Soost, wer sonst würde in einem einzigen Satz, den er zur Verfügung hat, sein hartes Leben erwähnen.“ Und einer schrieb: „Bevor die Leute weiter rätseln: Kann bitte jemand Max Giesinger ein T-Shirt kaufen?“

In der zweiten großen Liveshow von „The Masked Singer“ am kommenden Donnerstag, 5. Juli 2019, ab 20:15 Uhr auf ProSieben feiern der Astronaut, der Engel, das Eichhörnchen, der Grashüpfer, der Kakadu, der Kudu, das Monster, der Panther und der Schmetterling ihren nächsten Auftritt.

Übrigens: Folge verpasst? sixx zeigt die aktuelle „The Masked Singer“-Ausgabe immer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung, freitags, um 20:15 Uhr.