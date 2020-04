„The Masked Singer“: Caroline Beil ist enttarnt

Das fröhliche Ver- und Entkleiden geht weiter: Der ProSieben-Kostümball „The Masked Singer“ ist zurück aus der Corona-Pause. Für ProSieben unfassbare 8,57 Millionen Menschen schalteten am Dienstag ein. Aus der Show fliegt der Roboter – und entpuppt sich als ehemalige Boulevard-Moderatorin. Das ist tatsächlich: überraschend.

Der Roboter fährt die Systeme runter: Moderatorin und Schauspielerin Caroline Beil ist bei der Musik-Rateshow „The Masked Singer“ enttarnt worden. Die 53-Jährige musste ihre Maske ablegen, nachdem sie zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommen hatte.

„Bin erleichtert“

Sie schlüpfte aus dem glänzenden Roboter-Kostüm, in dem sie in den vergangenen Wochen auf High Heels unerkannt den „Robot Dance“ (Robotertanz) nahezu perfektioniert hatte. „Ich bin auch jetzt ein bisschen erleichtert, weil diese Maske, die drückt unheimlich und man kriegt schlecht Luft“, sagte die gebürtige Hamburgerin nach dem Show-Aus.

Aus dem Rateteam im Studio hatte niemand auf sie getippt. Sänger Rea Garvey (46) war felsenfest davon überzeugt, dass es sich um eine Profi-Sängerin handeln müsse. Gast-Juror Bülent Ceylan (44) warf gar den Namen von Schlagerstar Helene Fischer (35) in den Ring. Im Internet wurde 90er-Jahre-Ikone Blümchen heiß gehandelt. In der zugehörigen ProSieben-App konnte bizarrerweise sogar Schlagersänger Michael Wendler (47) ein paar Stimmen auf sich vereinen. Alles falsch, wie sich herausstellte. Mit Beil, die vor drei Jahren zum zweiten Mal Mutter geworden war, hatte wirklich niemand gerechnet.

2004 war sie im Dschungelcamp

Die gebürtige Hamburgerin, Tochter des Trompeters Peter Beil, präsentierte einst das Sat.1-Boulevardmagazin „Blitz“, was sie bekannt machte. 2004 zog sie ins RTL-Dschungelcamp und erwarb sich dort wegen ihrer etwas konfrontativen Art den Spitznamen „Hackebeil“. Als Schauspielerin wirkte sie unter anderem bei „Sturm der Liebe“ mit. Einigen „Masked Singer“-Zuschauern schien ihr Gesicht und die Vita gleichwohl nicht vollumfänglich bekannt – nach der Enttarnung gab es Nachfragen auf Twitter. ProSieben verlinkte Beils Wikipedia-Artikel.

Überraschend war allerdings nicht nur, wer aus der Show ausschied, sondern auch wie. Beil zog in der letzten Abstimmung gegen das Chamäleon, das viele für Dieter „Didi“ Hallervorden (84) halten, den Kürzeren, obwohl dessen Gesangsleistung deutlich schwächer war. Beil dagegen hatte musikalisch überzeugt. Schon in der ersten Show hatte sie alle überrascht, als sie in ihrer Maske, die aus etwa 250 Einzelteilen und zwei Mini-Computern bestand, glockenklar ein Stück aus Verdis Oper „La Traviata“ sang.

Die aktuelle Staffel „The Masked Singer“ entwickelt sich damit zu einem schlechten Pflaster für weibliche Kandidaten. Von den Zuschauern rausgewählt wurden bislang nur Frauen: Sängerin Stefanie Heinzmann (31, „My Man Is a Mean Man“), Model Franziska Knuppe (45) und Schauspielerin Rebecca Immanuel (49, „Edel & Starck“). Musiker Angelo Kelly (38) verließ die Show ebenfalls, aber freiwillig. Dem Kelly-Family-Spross wurde das Pendeln zwischen seinem Wohnort in Irland und der Show in Köln während der Corona-Krise zu gefährlich.

Corona war auch der Grund, warum „The Masked Singer“ zuletzt eine Pause eingelegt hatte. Wegen Corona-Erkrankungen im Team unterbrach ProSieben zunächst die aktuelle Staffel. Am Dienstagabend folgte nun das Comeback. Moderator Matthias Opdenhövel (49) stellte zu Beginn der Ausgabe klar: „Allen geht es gut. Wir sind gesund!“ Nun soll es wieder weiter gehen. Als nächstes steht das Halbfinale an. (Jonas-Erik Schmidt, dpa)

Folge verpasst? Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle „The Masked Singer“-Ausgabe immer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung, mittwochs, um 20:15

Uhr.