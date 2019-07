„The Masked Singer“: Die Protagonisten hocken in der Kühlzelle

Donnerstag, 25. Juli 2019 13:19 Uhr

Rekordtemperaturen und dann noch fett kostümiert: Für den „The Masked Singer„-Produktionsstandort Köln sind heute Backofentemperaturen von bis zu 40 Grad vorhergesagt!

Eine zusätzliche Herausforderung für die Stars unter den Masken vor der vierten Show heute Abend ab 20:15 Uhr, live auf ProSieben. Die Kostüme wiegen bis zu 25 Kilogramm und unter den Masken wird es natürlich schnell warm. Deshalb gibt es auf dem Produktionsgelände in Köln einen eigenen Kühlraum, mit einer Temperatur von etwa fünf bis acht Grad. So bewahren der Astronaut, der Engel, der Grashüpfer, der Kudu, das Monster und der Panther auch am heißesten Tag des Jahres einen kühlen Kopf.

Wenn’s dann auf die Bühne geht, gibt’s einen schwachen Trost. Das Studio ist natürlich klimatisiert.

In der fünften Ausgabe von „The Masked Singer“ am Donnerstag, 25. Juli 2019, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben singen der Gänsehaut-Astronaut, der Metal-Engel, Herr Grashüpfer, der Kämpfer-Kudu, das pinke Monster und der sexy Panther um den Einzug ins Finale. Welcher Star muss vor der letzten Show seine Maske fallen lassen?

Prominente Unterstützung bekommt das Rateteam Collien Ulmen-Fernandes, Ruth Moschner und Max Giesinger in dieser Woche von

Sänger Sasha.

Die aktuellsten Spekulationen

Das sind die aktuellen Spekulationen über die Identitäten der Masken des Rateteams und aus dem Netz:

– Der Astronaut: Clueso (Ruth Moschner), Adel Tawil (Collien Ulmen-Fernandes), Max Mutzke, Andreas Bourani (Online-Ratespiel

auf themaskedsinger.de) oder Smudo (Max Giesinger)

– Der Engel: Mr. Lordi Tomi (Samu Haber), Luke Mockridge (Max Giesinger), Bülent Ceylan, Till Lindemann (Online-Ratespiel)

oder Kai Schumann (Ruth Moschner)

– Der Grashüpfer: Florian Silbereisen (Max Giesinger), Gil Ofarim(Collien Ulmen-Fernandes), Jan Josef Liefers, Jérôme Boateng (Online-Ratespiel), Bruce Springsteen (Samu Haber) oder DJ Bobo (Ruth Moschner)

– Der Kudu: Bastian Yotta (Ruth Moschner), Smudo (Samu Haber), Jay Kahn (Max Giesinger), Daniel Aminati, Donald Trump (Online-Ratespiel)

– Das Monster: Evelyn Burdecki (Online-Ratespiel), Katharina Witt (Max Giesinger), Annemarie Carpendale (Collien Ulmen-Fernandes), Lena Meyer-Landrut (Samu Haber) oder Panagiota Petridou (Ruth Moschner)

– Der Panther: Sonja Zietlow (Ruth Moschner), Sarah Lombardi (Collien Ulmen-Fernandes), Stefanie Hertel (Max Giesinger), Martina Hill (Online-Ratespiel),

„The Masked Singer“ immer donnerstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben