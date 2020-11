24.11.2020 16:06 Uhr

„The Masked Singer“: Fällt die Maske der Katzenberger mit diesem Video?

Seit Wochen wird darüber gemunkelt, ob sich Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis als Erdmännchen getarnt, bis ins Finale von ''The Masked Singer'' gesungen haben. Hat sich die Kult-Blondine mit diesem Insta-Post etwa schon vor der letzten Show selbst demaskiert?

Am 24. November geht das Rätselraten bei “The Masked Singer“ zumindest für dieses Jahr in die letzte Runde. Im großen Finale dürfen der Anubis, das Skelett, das Nilpferd, das Alien sowie die das Erdmännchen-Duo um den Sieg kämpfen. Besonders bei Letzteren sind sich die Zuschauer einig, wie sonst nur selten. Im Netz herrscht nämlich bis auf ein paar Ausnahmen allgemeiner Konsens darüber, dass es sich bei dem Paar nur um Daniela Katzenberger (34) und Lucas Cordalis (53) handeln kann.

Die Katze beim Corona-Test

Nur wenige Stunden vor dem spannenden Shotdown hat die Katze auf Instagram ein äußerst verdächtiges Video gepostet. Der Clip zeigt die Mallorca-Auswanderin beim obligatorischen Corona-Test. Ob der wohl auf einem Parkplatz vor dem Kölner TV-Studio durchgeführt wurde? Man weiß es nicht. Wäre ja auch langweilig.

Die Follower haben keine Zweifel mehr

Fest steht jedenfalls, dass die 34-Jährige damit die Gerüchteküche vor dem Finale nochmal ordentlich zum Kochen gebracht hat. Immerhin trägt sie auf dem Video auch keine langen Extensions, die sonst eigentlich ihr Markenzeichen schlechthin sind. Etwa weil die Haare sonst beim Aufziehen der Maske beschädigt werden könnten? Alles nur Mutmaßungen, einige Follower hingegen scheinen sich absolut sicher zu sein.

Führt Daniela Katzenberger ihre Fans in die Irre?

“Viel Spaß beim Finale“, wünschte zum Beispiel einer. “Viel Erfolg später“, wie ein weiterer Nutzer kommentiert hat. Neben denen, die meinen, dass sich die Reality-Darstellerin mit diesem Post selbst enttarnt hat, gibt es allerdings auch Abonnenten, die an der Echtheit des Tests zweifeln. Hat die Katze die Szenerie in dem Video also nur gestellt, um bewusst den Verdacht, dass sie das Erdmännchen sei, zu verschärfen?

Nutzer stellen Test infrage

“So führt man keinen Corona-Test durch. Das ist absolut unhygienisch, den zuerst in die Nase und dann in den Mund zu machen“, bemerkte einer. “Vollkommener Schwachsinn, was da gemacht wurde. Das ist grob fahrlässig“, stimmte jemand anderes zu. Wollte Daniela Katzenberger ihre Anhänger mit dem Beitrag also nur in die Irre führen?

Sendetermin

Das Finale von “The Masked Singer“ läuft am 24. November ab 20.15 bei ProSieben. Spätestens da wird dann auch die letzte Maske der Staffel fallen und eventuell auch Lucas Cordalis und seine Frau zum Vorschein bringen.

Die Indizien der Erdmännchen im Überblick

– Es gibt nicht nur Frau Erdmann, sondern auch Herrn Erdmann.

– Das Duo besitzt einen Kiosk in Köln.

– Frau Erdmann ist wohl ein Fan von „Dirty Dancing“.

– „Gemeinsam sind wir stark“ ist das Motto des Paares.

– Radiosender mit Frequenz 201,6.

– Frau Erdmann trägt Kirschen als Ohrringe.

– Die Erdmännchen hören während der Arbeit im Kiosk einen Podcast.

– Als Herr Erdmann etwas preisgeben will, unterbricht Frau Erdmann: „Was plauderst du da schon wieder?“

– Die beiden plaudern über ihre klare Aufgabenverteilung.

– Im Hintergrund hängt ein Schild am Kiosk: „Brötchen mit Liebe geschmiert“

– Frau Erdmann liest eine Boulevard-Zeitung und sagt: „Wir haben eben nicht denselben Humor.“

– Sie sagt, dass das Erdmännchen ihr Lebensretter sei und sich zu bewegen wisse. Dabei machen die beiden Limbo mit dem Besen.

– Manchmal haben die beiden Zoff auf ihrer Liebesinsel.

– „Wir werden langsam wieder ein harmonisches Paar“ – Wieder?

– Herr Erdmann will den Träumen seiner Frau nicht im Wege stehen.

– Beim gemeinsamen Barbecue grillen die Erdmännchen grüne Lockenwickler.

– Herr Erdmann mag Genauigkeit und hält eine Wasserwaage an zwei Brötchen.

– Herr Erdmann ist ein Bastelkönig, Frau Erdmann redet gerne und isst immer den letzten Wurm. (JuC)