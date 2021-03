The Masked Singer: Guildo Horn und Thore Schölermann über ihre Teilnahme

Glomex

18.03.2021 19:03 Uhr

Das gab es bei "The Masked Singer" noch nie! Im großen Halbfinale sind am Dienstag gleich zwei Masken gefallen! Guildo Horn steckte im Kostüm des Stiers und Thore Schölermann war der Monstronaut. Warum die "The Masked Singer"-Bühne vor allem für Guildo Horn eine Herausforderung war und wie Thore Schölermann seine Identität bis zur Demaskierung geheim halten konnte, erzählen die beiden im Interview.

