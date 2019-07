The Masked Singer: Hat sich Max Mutzke als Astronaut verraten?

Mittwoch, 31. Juli 2019 12:30 Uhr

Wer ist dieser Astronaut, der aktuell mit seiner gefühlvollen Stimme bei „The Masked Singer“ die Herzen von Millionen Zuschauern berührt? Aufmerksame Fans von Max Mutzke sind sich sicher: Unter dem Kostüm kann nur der 38-Jährige selbst stecken.

Aktuell treten bei „The Masked Singer“ verschiedene Musikstars auf. Allerdings stecken diese in aufwändigen Kostümen, so dass die Zuschauer raten müssen wer sich darunter verbirgt.

Besonders der als Astronaut verkleidete Sänger sorgt dabei für Gänsehaut pur – aber reichlich Fragezeichen. Seine „Tears in Heaven“ -Performance ging unter die Haut. Wer ist also der Mann mit dem Raumfahrer-Anzug? Die Anzeichen für Mutzke verdichten sich.

Anhänger des „Cant Wait Until Tonight“-Sängers diskutieren schon seit der zweiten Folge ob Max Mutzke womöglich der Astronaut ist. Mittlerweile ist die Show bei Folge sechs angelangt. Am Donnerstag läuft das große Finale.

Ausgerechnet da hätte der einst von Stefan Raab geförderte Soul-Balladen-König aber ein Konzert im hessischen Dreireich gespielt, das er nun aus „terminlichen Gründen“ verschieben musste. Hat sich der Musiker damit schon vor seiner Enttarnung am Donnerstag selbst verraten? Die vorläufige Absage ist jedenfalls ein ziemlich verräterischer Hinweis.

Was spricht noch dafür?

Darüber hinaus sprechen aber noch weitere Indizien dafür. In der ersten Folge verriet der Astronaut, dass er auf Farben steht. Zufälligerweise heißt das aktuelle Album des Eurovision Song Contest-Teilnehmers von 2004 „Colours“. In einem Hinweis -Video ist zudem eine Shampoo-Flasche mit der Aufschrift „Qualität seit 2004“ zu sehen. Mit dem Contest gelang dem Sänger damals nämlich der Durchbruch. Der aus dem Schwarzwald stammende Musikstar trägt gewöhnlicherweise einen Hut. In Episode eins verriet der Kosmonaut, dass er schon daran gewöhnt sei einen Helm zu tragen – oder einen Hut.

Quelle: instagram.com

Neben dem Astronauten haben es auch der Engel, das Monster, der Kudu und der Grashüpfer in die letzte Show am 1. August geschafft. Dann enthüllt „ProSieben“ endlich das große Geheimnis um den Raumfahrer und die anderen Kandidaten. Das wird spannend.