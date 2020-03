The Masked Singer: Hier soll Stefan Raab drinstecken?

Ja es wäre eine Sensation: 56,5 Prozent der User vermuten in der ProSieben-App zu „The Masked Singer“ Stefan Raab unter der Maske des Faultiers. Dahinter – mit großem Abstand – Luke Mockridge (18,1 %, was Blödsinn ist, weil er bei SAT.1 gerade ’ne Liveshow hat), Sasha (7,1 %) und Matthias Schweighöfer (5,7 %). Doch letzterer bleibt lieber zuhause.

Auch bei der Kakerlake, dem Hasen und dem Chamäleon legt sich die Rate-Community fest und tippt in der Mehrheit auf Angelo Kelly, Martina Hill und Dieter Hallervorden. „The Masked Singer“ bleibt das größte TV-Rätsel in Deutschland. Wer verbirgt sich wirklich unter den Masken?

In der dritten Ausgabe der ProSieben-Erfolgsshow „The Masked Singer“ am Dienstag, 24. März 2020 live um 20:15 Uhr gibt es wieder neue Indizien zu den Prominenten in den Kostümen. Und die sorgen im Rate-Team sicher wieder für Verwirrung und neue Vermutungen.

Neuer Juror

So wähnte Ruth Moschner unter dem Wuschel zunächst Tedros „Teddy“ Teclebrhan, in der zweiten Live-Show jedoch Julien Bam. (Auch Wincent Weiss wird im Netz vermutet.) Und Rea Garvey setzte bei dem kuscheligen Knäuel erst auf Adel Tawil, später auf Ross Antony. Auf den „The Masked Singer“-Social-Media-Kanälen wartet auf die Fans ein zusätzliches Rätsel: Welcher Prominente unterstützt in der dritten Ausgabe von „The Masked Singer“ Ruth Moschner und Rea Garvey im Rate-Team? Dazu gibt es ein Indiz: Der Star rangiert im Rate-Spiel auf den Top-Plätzen unter den Zuschauer-Tipps.

Bereits zwei Masken wurden in „The Masked Singer“ enthüllt: Sängerin Stefanie Heinzmann schlüpfte aus dem Dalmatiner-Kostüm und Model Franziska Knuppe entpuppte sich aus der Fledermaus. Deutschland rätselt weiter: Wer verbirgt sich unter der Göttin, dem Chamäleon, dem Wuschel, der Kakerlake, dem Roboter, dem Drachen, dem Faultier und dem Hasen?

Moderator Matthias Opdenhövel führt wieder durch die Live-Show.