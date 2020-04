„The Masked Singer“: Raab, Giesinger, Hill – das sind die Tipps der Zuschauer

Das Rätselfieber steigt. Mit satten 4,3 Millionen Tipps in der „The Masked Singer“-App bestimmen die Zuschauer vor dem Finale am Dienstag ihre Favoriten.

Aktuell vermuten die Fans mit 53,4 Prozent aller Stimmen Stefan Raab unter der Faultier-Maske. Hinter dem kraftvollen Drachen wähnen die Zuschauer Max Giesinger (41,6 Prozent). Martina Hill gilt als Top-Tip für den Hasen (38,6 Prozent) und Mike Singer soll aus mehrheitlicher Sicht unter dem süßen Wuschel stecken (40,0 Prozent).

Aber haben die Zuschauer mit ihren Vermutungen recht? Die Antworten gibt es im „The Masked Singer“-Finale am Dienstag. Welche Stars stecken unter den vier Masken? Bestätigen sich die Tipps der Community – wie bei Angelo Kelly und Dieter Hallervorden?

Oder liegen sowohl das Rateteam als auch die Zuschauer komplett falsch – so wie bei Stefanie Heinzmann, Franziska Knuppe, Rebecca Immanuel und Caroline Beil? Eins ist bei „The Masked Singer“ sicher: Nichts ist sicher und das größte TV-Rätsel löst sich erst mit der Demaskierung.

Wem übergibt Max Mutzke den Pokal?

Im Finale küren die Zuschauer ebenfalls via App den Sieger: Welche Maske gefällt am besten? Welchem Star wird der Astronaut Max Mutzke – Vorjahres-Sieger und zu Gast im Rate-Team – den Pokal überreichen? Bis zu diesem Moment darf in der ProSieben-App noch fleißig spekuliert werden.

Wie entschlüsseln Ruth Moschner, Rea Garvey und Gast Max Mutzke im Rate-Team die letzten Indizien? Matthias Opdenhövel moderiert das spannende Enthüllungs-Finale der Gesangs-RateShow.

Der große „The Masked Singer“-Finalabend am Dienstag, 28. April 2020, live auf ProSieben und auf Joyn.