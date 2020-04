The Masked Singer: Sasha oder Stefan Raab – wer ist das Faultier?

Welche vier prominenten Verkleidungskünstler singen im großen Finale von „The Masked Singer“? In der fünften Live-Ausgabe der Show am Dienstag, 21. April 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben, fällt die letzte Maske vor der großen Final-Show. Welcher Star muss seine Identität preisgeben?

Rollt der Wuschel als Erster über die Linie? Wird der Drache zum Überflieger? Lässt sich der Hase von Rea Garveys „Plüschtrauma“ nicht beirren und hoppelt bis ins Ziel? Schnarcht sich das Faultier ins Finale? Oder darf das Chamäleon seine Entertainer-Qualitäten bis zum Ende unter Beweis stellen? Das bestimmen die Zuschauer in der ProSieben-App.

Wer ist das Faultier?

Im Halbfinale bekommen Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam Unterstützung von ESC-Gewinnerin Conchita Wurst. Die österreichische Dragqueen outet sich bereits im Vorfeld als großer Fan der Show: „Ich freue mich schon sehr, beim Halbfinale als Rategast dabei sein zu dürfen. Mal sehen ob ich mit Ruth ‚Miss Marple‘ Moschner mithalten kann!“

Welche Stars verbergen sich unter den letzten fünf Masken? Das sind die aktuellen Spekulationen: Geht es nach den Zuschauern, ist Sänger Sasha (41,2 Prozent) das Faultier. Er verdrängt Stefan Raab (33,7 Prozent) beim Online-Ratespiel von Platz eins der Spekulationen. Doch bei so viel Verwandlungskunst kann sich Bülent Ceylan auch Parodie-König Max Giermann als Faultier vorstellen.

Steckt Didi im Chamäleon?

Den vermutet Ruth Moschner allerdings eher unter dem Chamäleon. Und auch wenn sich die Rate-Community weiterhin sehr deutlich auf Dieter Hallervorden (78,5 Prozent) festlegt, ist Rea Garvey sicher: „Fakt ist, dass es nicht die Person ist, an die alle glauben. Das ist ein junger Mann.“

Zurück an der Spitze: Nachdem unter dem Hasen in der letzten Woche mehrheitlich Enie van de Meiklokjes getippt wurde, steht Martina Hill nun mit 48,0 Prozent wieder ganz oben auf der Liste. So sieht es auch Rate-Gast Bülent Ceylan. Rea Garvey setzte zuletzt auf Natascha Ochsenknecht.

Ist der Wuschel zwei Personen?

Beim Drachen wirft Bülent Ceylan Eckard von Hirschhausen ins Gespräch. Ruth Moschner meint, zuletzt Max Giesinger herausgehört zu haben. Der liegt aktuell in der Online-Community mit 42,9 Prozent vor Gregor Meyle mit 37,4 Prozent.

Die irrste Theorie bringt Bülent Ceylan ins Spiel: Ist der Wuschel vielleicht zwei? Er vermutet die Lochis unter der Plüschkugel. Oder handelt es sich doch eher um Julian Bam – wie Rea Garvey vermutet? Das glauben immerhin 9,7 Prozent im Online-Rate-Spiel, was Platz drei bedeutet. Davor liegen Mike Singer und Wincent Weiss.

„The Masked Singer“ immer dienstags, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben und auf Joyn. Moderiert wird der maskierte Mummenschanz mit Musik von Matthias Opdenhövel.