„The Masked Singer“: Stefanie Hertel an ihrem 40. demaskiert

Freitag, 26. Juli 2019 08:33 Uhr

Die Maske des Panthers war gut gewählt. Bei „The Masked Singer“ zeigte Sängerin Stefanie Hertel nämlich ihre rockige Seite. An ihrem 40. Geburtstag musste sie die Maske fallen lassen.

Volksmusikstar Stefanie Hertel ist an ihrem 40. Geburtstag in der Show „The Masked Singer“ am Donnerstagabend zu später Stunde als Panther enttarnt worden. Bei der ProSieben-Sendung, in der Prominente unter Masken unerkannt singen, bekam Hertel die wenigsten Anrufe und musste sich deshalb am Ende enttarnen. In einem Einspieler hatte sie zuvor noch gesagt: „Die Welt wird mich nach der Show mit ganz anderen Augen sehen“.

„Es gibt immer noch Menschen da draußen, die mich etwas falsch einschätzen. Ich glaube, das war eine ganz gute Gelegenheit, da mal was zu zeigen“, erklärte die Musikerin dann nach der Demaskierung. In den Shows zuvor hatte Hertel im hautengen Kostüm etwa „Highway To Hell“ von AC/DC, „Sucker“ von den Jonas Brothers oder „Memory“ von Barbra Streisand gesungen.

Die Künstlerin („Über jedes Bacherl geht a Brückerl“) zeigt sich bereits seit längerer Zeit vielseitig und ist derzeit mit ihrer DirndlRockBand unterwegs.

„Momentan fühle ich mich total wohl und gehe die Dinge an, die mir Spaß und Freude machen“, sagte die aus Sachsen stammende und in Bayern lebende Hertel der Deutschen Presse-Agentur zu ihrem 40. Geburtstag.

Ruth Moschner hat richtig getippt

Ruth Moschner hatte den richtigen Riecher. Bereits in der zweiten Show hatte sie den Namen der Schlagersängerin genannt. Und auch gestern legte sie sich auf Hertel fest.

In „The Masked Singer“, das zu den Quotenhits des Sommers gehört, ziehen damit fünf Teilnehmer in das Finale am kommenden Donnerstag ein: Astronaut, Grashüpfer, Kudu, Engel und Monster.

Wieder Top-Quoten

3,16 Millionen waren gestern Abend bei „The Masked Singer“ dabei – und das trotz sommerlicher Hitze!

Im Finale von „The Masked Singer“ nächsten Donnerstag, 1. August, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben kämpfen der Astronaut, der Engel, der Grashüpfer, der Kudu und das Monster um den Pokal. Wer gewinnt, entscheiden die Zuschauer. Ab sofort kann für die Lieblingsmaske abgestimmt werden.