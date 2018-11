„The Voice“: Beyonce-Konkurrenz und Wischmop-Frise

Donnerstag, 15. November 2018 18:25 Uhr

Heute Abend haben die Talente die letzte Chance in den Blind Auditions von „The Voice of Germany“ die Coaches von sich zu überzeugen. Wer bekommt einen der letzten Plätze und darf sich in den Battles beweisen.

Eine die es probiert ist die 18-jährige Doriane aus Abstatt bei Heilbronn, sie singt „Bills Bills Bills“ von Destiny’s Child. Ihre Vorbilder sind Alicia Keys und Beyoncé. Doriane: „Ich folge Alicia Keys bei Instagram und sie hat schon Gesangsvideos von mir geliked. Ich habe ihr sogar mal ein Video geschickt, in dem ich einen ihrer Songs singe und sie hat ‚Thank you for your love!‘ geantwortet.“ Neben dem Gesang ist Doriane eine talentierte Fußballerin. Sie spielt in der Bezirksliga und trainiert vier Mal pro Woche. Mit ihrer souligen Stimme ganz sie direkt Yvonne Catterfeld und landet bei ihr im Team. Kann sie die deutsche Beyonce werden?

Auch Mario Geckeler (28) aus Rottweil bei Freiburg versucht sein Glück. Mario Geckeler hat eine ganz ungewöhnliche Stimme und eine ziemlich seltsame Frisur. Michi versteht anfangs gar nicht, auf welcher Sprache Mario singt. Mit seiner Performance vom OK Go Song „Here It Goes Again“ kann er Mark und Michael Patrick von seinem Talent überzeugen, für wen wird sich der nuschelnde Wischmopp entscheiden?

Mario ist Singer-Songwriter und hat bereits viel Bühnenerfahrung gesammelt. Mario: „In meinen Liedern geht es viel um das Leben, Familie oder Trennung. Meistens ist es so, dass ich eigentlich erst weiß, um wen es geht, wenn ich mit einem Text komplett fertig bin.“

Dominik Hartz (20) aus Beschendorf in Schleswig-Holstein versucht es mit einem Fanta Vier Song. Ob er Smudo und Michi überzeugen kann?

Dominik war schon als Kind sehr musikalisch. Mit fünf Jahren begann er Klavier zu spielen und brachte sich später selbst den Umgang mit der Gitarre bei. Nachdem er sein Abitur erfolgreich abgeschlossen hatte, zog es Dominik mit seiner Musik in die Ferne: In Australien war er als Straßenmusiker unterwegs. Neben der Musik ist die Schauspielerei Dominiks große Leidenschaft. Seit der achten Klasse spielte er im Schultheater mit. „Meine erste Rolle war eine Frau. Ich hatte Apfelsinen im BH und trug hohe Schuhe.“

Das sind die anderen Kandidaten der neunten Blind Auditions:

Samuel di Dio (24) aus Frankenthal in Rheinland-Pfalz – mit „Con Te“– Sergio Sylvestre

Malin Lewis (25) aus Bochum mit „Remedy“ – Adele

Patrice Gerlach (21) aus Pfedelbach bei Heilbronn mit „Lego House “ – Ed Sheeran

Grit Gräßler (37) aus Edewecht mit Silbermond – „Ich bereue nichts“

Joshua Tappe (23) aus Höxter mit Wincent Weiss – „An Wunder“

Stefan Celar (23) aus Berlin mit The Weeknd – „Call Out My Name“

Erik van Hoof (29) Nico Santos – „Rooftop“

Dennis-Luis Fortes (30) Robert Bart (Hercules) – „Go The Distance“

Mattis Laustroer (19) aus Schloss Holte-Stukenbrock bei Bielefeld mit „Wonderful Tonight “– Eric Clapton

Felicitas Mayer (20) aus Eitorf (bei Bonn) mit „Mirrors“ – Justin Timberlake

Penni Jo Blatterman (45) aus Stahlhofen am Wiesensee (im Westerwald) mit „Tom Traubert’s Blues“ – Tom Waits

Cem Kücük (22) aus Kriftel (bei Frankfurt am Main) mit „Fast Car“ – Tracy Chapman

„The Voice Of Germany“, heute um 20:15 Uhr auf „ProSieben“.