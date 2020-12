21.12.2020 13:07 Uhr

„The Voice“-Gewinnerin 2020: Wer ist diese Paula Dalla Corte?

Diese Frau haut alle vom Hocker: Paula Dalla Corte gewinnt „The Voice of Germany“ 2020! Sarah Connor ist von Paula verzaubert, David Guetta wollte schon vor Wochen einen Song mit ihr produzieren.

Das ist aber noch lange nicht alles: Paula Dalla Cortes Coaches Samu Haber und Rea Garvey bezeichnen sich als ihre größten Fans, die Community in den sozialen Netzwerken singt ein Loblied auf die 19-jährige Schweizerin und ihre erste eigene Single „Someone Better“ katapultiert sich über Nacht auf Platz 1 der iTunes-Charts.

„Ich bin stolz auf mich“

Überwältigende 43,79 Prozent der Zuschauer wählen Paula am Sonntagabend zu „The Voice of Germany“. „Ich bin stolz auf mich. Ich habe Bock, Sachen auszuprobieren und meine komplett eigene Musik rauszuballern“, verspricht Paula unmittelbar nach ihrem Sieg und dankt ihren Coaches Samu Haber und Rea Garvey: „Die sind geil, die sind einfach geil. Ich habe gelernt, Spaß bei der Arbeit zu haben und dass ich durchziehen soll.“

„Paula ist eine Künstlerin, ein bisschen mehr als die Anderen. Sie hat mit 19 Jahren so viel Energie und Lebenserfahrung – ich bin wirklich ein Fan“, schwärmt Samu Haber von der Schweizerin.

„Paula hat uns immer total gecatcht“

Rea Garvey verrät: „Paula hat uns immer total gecatcht. Wir können nicht weggucken, wir können nicht weghören, sie war immer so bezaubernd.“ Samu Haber (Staffel 7) und Rea Garvey (Staffel 2) triumphieren in der Jubiläumsstaffel auf dem finnisch-irischen Doppelstuhl jeweils zum zweiten Mal als Siegercoaches.

Die Zuschauer wählen Paula am Sonntagabend mit überwältigenden 43,79 Prozent der Stimmen zu „The Voice Of Germany“. Dahinter liegen Oliver Henrich (18,06%), Mael & Jonas (17,71%) Alessandro Pola (13,92%) Tosari Udayana (6,52%).

„Ich hätte das niemals erwartet“

Damit wird Paula die Nachfolgerin von Vorjahressiegerin Claudia Emmanuela Santoso (20): „Ich finde es krass, dass ich Runde für Runde weiterkomme. Das ist crazy. Ich hätte das niemals erwartet“, erklärte Paula noch vor dem Finale

„In meinen Songs geht es eigentlich um Liebe, aber ich versuche das cooler auszudrücken“. Bisher hatte die 19-jährige noch nicht viele Auftritte. Ihr erster Auftritt war gleich in einer Punk-Bar. „Danach wollte ich selbst Musik machen“.

Galerie

Schön wie ein großes Hochhaus

Privat hat die Schülerin ihre eigene Wohnung im Haus ihrer Eltern und kann somit die Nähe zur Familie und gleichzeitig ihre Freiheiten genießen. Neben der Musik malt die 19-jährige gerne mit Bleistift oder Kohle. Am liebsten Männer- oder Frauenkörper:

„Große, schöne Menschen lösen in mir das Gleiche aus wie’n schönes großes Hochhaus“. Nach dem Abitur 2021 möchte sie wie ihr Vater Kunst und Architektur in Barcelona studieren. Doch ob sie das nach dem „The Voice“-Sieg noch immer vorhat?