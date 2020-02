„The Voice Kids“: Das sind die Juroren und Talente der ersten Show

Am Sonntag, den 23. Februar 2020 startet eine neue Staffel von ‚The Voice Kids‘ mit neuen Juroren, aber auch zurückkehrenden Gesichtern. Neben Sängerin Lena Meyer-Landrut sitzt so auch Musiker Max Giesinger wieder im roten Coach-Sessel.

Der 31-jährige ist voller Vorfreude auf die Sat.1-Castingshow für Kinder. „Ich muss sagen, dass ich mich bei keiner TV-Show so dermaßen wohlfühle wie bei ‚The Voice Kids‘. Es ist als wäre man Teil einer Familie, die sich gegenseitig vertraut und alles dafür tut, den Kids eine gute Zeit zu bereiten“, erklärt er.

Das sind die Neuen

Zum Auftakt der Blind Auditions treibt der elfjährige Nikolas aus Hamburg gebürtigen Baden-Württemberger direkt die Tränen in die Augen, mit dem Lewis-Capaldi-Song ‚Someone You Loved‘. Auch die neuen Coaches auf dem Doppelstuhl, Florian Sump und Lukas Nimscheck von der Familienband ‚Deine Freunde‘ packt so schnell die Magie der Musikshow.

„Die Talente sind Wahnsinn, sie singen unglaublich und, was ich etwas unterschätzt habe: Sie kriegen einen emotional“, zeigt sich der dunkelhaarige Lukas begeistert. Auch der ehemalige ‚ECHT‘-Musiker Florian gesteht: „Wir fühlten uns anfangs wie kleine Jungs, die gewonnen haben, mal im großen TV-Studio vorbeizugucken und sich in diese Stühle reinzusetzen.“

Sasha ist zurück!

Während die beiden Frischlinge sich erst noch einfinden müssen ist Kollegin Lena ja quasi schon Inventar – wurde von Max Giesinger sogar schon zur „Queen of ‚The Voice Kids‘“ ernannt. Immerhin geht sie dieses Jahr schon in ihre sechste Staffel im achten Jahr der Musikshow und hat nur lobende Worte für die Coach-Newcomer. „Die beiden sind total zauberhaft und mega süß mit Kindern. Sie nehmen ihre Coach-Aufgabe super ernst, hören den Kids zu, sind total lieb und haben einen riesen Spaß. Ich finde, die beiden sind echte Vorbilder und ganz tolle Coaches.“

Sänger Sasha kehrt nach einer zweijährigen Pause und mit zwei ‚The Voice Senior‘-Siegen im Gepäck zurück und bewundert das Selbstbewusstsein der jungen Talente. „Das fing ja bei mir erst so mit 15, 16 Jahren an“, offenbart der Musiker. „Ich weiß nicht, ob ich mit zehn schon den Mut gehabt hätte, bei ‚The Voice Kids‘ mitzumachen. Angemeldet hätte ich mich aber auf jeden Fall, wenn es die Show damals schon gegeben hätte!“

Das sind die Talente in der ersten Blind Audition

Nikolas (11, Hamburg)

Lisa-Marie (14, Hamburg)

Pepe (10, Hamburg)

Luca (12, München)

Renata (8, Hohenau an der March/Österreich)

Anastasija (9, Wien/Österreich)

Laura & Jenny (beide 12, Stachen/Schweiz)

Liana (10, Richterswil/Schweiz)

Chiara (13, Bürstadt/Hessen)

Paula (14, Meerbusch/Nordrhein-Westfalen)

David (11, Reichenbach an der Fils/Baden-Württemberg)

Wiedersehen mit den „The Voice Kids“-Siegern

Auch das Geschwister-Duo Mimi und Josy aus Augsburg kehrt zurück – allerdings als Backstage-Moderatorinnen für the-voice-kids.de. Die beiden Expertinnen begleiten exklusiv die Coaches, geben spannende Einblicke hinter die Kulissen und den Zuschauern hinter der Bühne erste musikalische Kostproben ihrer selbstgeschriebenen Songs.

Während die 16-jährige und ihr zwei Jahre jüngere Schwester den Bereich hinter dem Vorhang unsicher machen, stehen Melissa Khalaj und Thore Schölermann wieder auf der Bühne, um durch die Musikshow zu führen. Die ganze Folge ‚The Voice Kids‘ gibt es ab Sonntag, den 23. Februar 2020, ab 20:15 Uhr in SAT.1 zu sehen.