19.12.2020 14:32 Uhr

„The Voice Of Germany“: Alles über Finalist Tosari Udayana

Der vollständige Name des Halb-Balinesen ist Anak Agung Made Candra Tosari Konstantin Udayana oder kurz: Tosi. Sein langer Name hat seinen Ursprung im Kastensystem und der Namensgebung auf Bali.

Der „The Voice Of Germany„-Finalist verbringt fast jedes Jahr einen Teil seiner Sommerferien im Norden der Insel, wo sein Großvater gelebt hat. Trotz dessen kann der 19-Jährige kaum balinesisch sprechen.

Tosi hat den Längsten …

Seine Leidenschaft für die Musik hat Tosari Udayana bereits mit elf Jahren entdeckt: „Ich habe damals angefangen Popsongs zu covern, und irgendwann bin ich damit in der Schule aufgetreten. Ansonsten hatte ich bisher noch keine Auftritte.“ Tosi total fußballbegeistert und möchte gerne wie sein Vater Medizin studieren.

Nun steht der sympathische Schüler im Finale der diesjährigen The Voice-Staffel: Und auch wenn er nicht gewinnen sollte, hat sich Anak Agung Made Candra Tosari Konstantin Udayana schon jetzt einen denkwürdigen Titel gekrallt: Und zwar den für das Talent mit dem längsten Namen bei #TVOG! Das muss ihm erst einmal jemand nachmachen!

„Alle anderen wären verdiente Gewinner, aber ich halt auch“

Apropos Titel. Über seinen Einzug ins Finale freut sich der Sänger riesig. Dennoch bleibt er extrem bodenständig: „Es ist nicht nur schön, noch einmal auf der #TVOG-Bühne stehen zu dürfen, sondern auch noch mal die Proben und Zeit mit den anderen zu verbringen.“

Wie Tosi die Zuschauer von sich überzeugen will, weiß der Schüler schon ganz genau: „Ich versuche, so gut zu performen wie ich kann und authentisch zu sein und

auch bleiben.“ Dabei zeigt der Hannoveraner sportlich. Den olympischen Gedanken scheint er komplett verinnerlicht zu haben, denn auch wenn er gerne die diesjährige Voice-Staffel gewinnen würde, ist für ihn klar: „Alle anderen wären verdiente Gewinner, aber ich halt auch.“

Das denkt er über die Konkurrenz

Über seine Konkurrenz sagt er: „Ich finde Mael und Jonas sind von allen am Musikalischsten und das macht sie besonders stark: Sie singen unfassbar gut, zaubern aber auch immer musikalisch etwas aus dem Hut.“ Er habe zwar keine Angst vor ihnen, aber dennoch großen Respekt.

Und auch insgesamt nehme Tosi viel mit aus seiner Zeit bei „The Voice of Germany“: „Ganz viele spaßige Erinnerungen, Begegnungen mit superinteressanten, musikalischen und coolen Menschen, ganz viele liebe Nachrichten und Komplimente, auch von den Coaches und einen riesigen Erfahrungssprung in Sachen Musik durch die Bühnenerfahrung, die ich hier sammeln durfte.“

Galerie

Wertvolle Momente

An sein persönliches Highlight der Staffel kann er sich noch gut erinnern: Die Sing-Offs. „Einfach weil es für mich so unfassbar schwer schien weiterzukommen: Nur zwei von elf pro Team kamen weiter. Dass ich dann als Letzter in Team Mark gesungen habe und direkt ins Halbfinale durfte, war natürlich krass. Dazu dann noch, dass meine Performance super lief und Joy Denalane es gelobt hat. Alles auf einmal einfach ein wildes Erlebnis.“

Das Live-Finale von „The Voice of Germany“ läuft am Sonntag, den 20. Dezember, um 20:15 Uhr in SAT.1.