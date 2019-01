The Voice Senior Finale: Diese Ü60-Kandidaten wollen heute gewinnen

Freitag, 4. Januar 2019 18:25 Uhr

Am 4. Januar ist es soweit: Dann messen sich die besten Ü60 Sänger bei „The Voice Senior“. Rock’n’Roller vs. Soul-Lady. Opern-Liebhaber vs. Schlagerfan. Whitney Houston vs. Marlene Dietrich.

„‚The Voice Senior‘ ist wohl das Verrückteste, was ich je erlebt habe. Es sind wirklich unfassbare Geschichten, die wir hier gehört haben, wir haben unglaubliche Charaktere kennengelernt und vor allem richtig richtig geile Stimmen gehört. Also, ich liebe ‚The Voice Senior'“, sagt Mark Forster.

„Die Sendung macht mir so viel Spaß, es ist unfassbar was wir in der ersten Staffel von ‚The Voice Senior‘ geboten bekommen haben“, resümiert Sasha.

„Hier treffen wirklich musikalische Welten aufeinander. Es ist Klassik, es ist Soul, es ist Blues – eigentlich ist das gar nicht zu entscheiden“, glaubt Yvonne Catterfeld.

Welcher Kandidat überzeugt das Publikum und wird von den Zuschauern zum Gewinner der ersten Staffel gewählt?

Team Mark

Joerg (65) aus Düsseldorf: Im Finale singt er „Eiserner Steg“ (Philipp Poisel), „In Meinem Leben“ (Nena). Joerg fuhr 40 Jahre lang LKW. Mit 16 war er Straßenmusiker. In den 80ern tourte er mit der Band „Pyrolator“. Anfang der 90er mit „Los Gringos“. Seit 2014 Frührentner, Vater von zwei Söhnen. „Zur Musik gekommen bin ich, weil ich so hineingewachsen bin in die Beatles-Generation. Als ich zwölf war, bekam ich die erste Gitarre geschenkt. Die habe ich heute noch, sie ist schon mit mir durch die halbe Welt gereist.“

Giselle (78) aus Düsseldorf: Im Finale singt Giselle „Ich Glaub `Ne Dame Werd´ Ich Nie“ (Hildegard Knef), „Merci Chérie“ (Udo Jürgens). Giselle ist dreifache Witwe. Die gebürtige Hamburgerin tourt 15 Jahre lang durch Ostseebäder wie Travemüde. Seit 10 Jahren Mitglied des Chors „German Silver Singers“. „Ich bin von meinem Klassenlehrer entdeckt worden. Meine Mutter hat mich zu einer Gesangsausbildung gebracht. Mit 20 Jahren habe ich mein erstes Engagement gehabt. Mit 19 Jahren habe ich schon mit Bands getingelt. Das war zu Anfang sehr schwierig, wir waren in amerikanischen Clubs.“

Team Sasha

Gabriele (78) aus München: Im Finale singt Gabriele „Lili Marleen“ (Marlene Dietrich) und „Wunder gibt es immer wieder“ (Katja Ebstein). Gabriele ist gelernte Friseurmeisterin und Kosmetikerin. Da ihre Rente nicht reicht, arbeitet sie heute noch in einem Münchener Salon und macht dort Maniküre. Durch ihre Arbeit lernte sie vor 15 Jahren ihren Lebenspartner Wolfgang (91) kennen. Gabi war zwei Mal verheiratet, beide Männer verstarben vor Jahren. „Als ich von TVS erfahren habe, habe ich gedacht: Das ist die letzte Chance in Deinem Leben – und die habe ich angefasst, die habe ich gepackt – und jetzt sitze ich hier und finde es unglaublich.“

Dan (64) aus München: Im Finale singt er nun „Alone“ (Heart) und „Help“ (John Famham). Dan beginnt seine Musikerkarriere in der DDR (Frontman bei „Karussell“). Während der Karussell-Tour 85 entschließt sich Dan der DDR den Rücken zu kehren. Später spielt er in der Berliner Hardrockband „Karo“ (Vorprogramm Nena). Dan erzählt: „Meine Musikkarriere begann in der DDR. Ich habe in einem Land gewohnt, wo es einen Schießbefehl gab, wo Leute verschwunden sind, wo Leute bespitzelt wurden.“

Team BossHoss

Wolfgang (61) aus Stuttgart: Im Finale wird Wolfgang mit „Highway To Hell“ (AC/DC) und „Rock And Roll“ (Led Zeppelin) überzeugen. Wolfgang ist Kunstlehrer an einer Grundschule. „Ich bin bei ‚The Voice Senior‘, weil ich den Leuten mal wieder handgemachte Musik bringen kann. Ich bin ein Vertreter der ehrlichen Rockmusik ohne doppelten Boden.“

Willi (68) aus Sachsenheim: Im Finale singt Willi „The Impossible Dream“ (The Quest) / (Paul Potts), „One Moment In Time“ (Whitney Houston). Willi hat eine Ehefrau, zwei Töchter und fünf Enkel. „Die Musik hat schon immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Ich hatte einmal den Gedanken, hauptberuflich Sänger zu werden, aber ich habe es nicht weiterverfolgt, weil ich Zweifel hatte, dass es am Monatsende nicht reicht.“

Team Yvonne

Fritz (80) aus Trappenkamp: Im Finale singt Fritz „The Prayer“ und „Caruso“ (Andrea Bocelli). Fritz Herz schlägt für Arien, Serenaden und klassische Musik. 1938 in Berlin geboren, verbrachte er die ersten Jahre auf der Flucht. Mit 17 lernt Fritz in Wilhelmshafen seine Frau Annelise kennen. „Meine Anneliese ist das Beste, was mir passieren konnte. Musik war schon immer meine Stütze und hat mir in meinem Leben schon immer sehr viel Kraft!“

Janice (76) aus Scharnebeck: Im Finale performt Janice nun „Put A Little Love In Your Heart“ (Jackie DeShannon), „I Put A Spell On You“ (Nina Simone). Janice wurde in Cleveland (Ohio) geboren. Von 1975 – 1977 gastierte Janice als Stargast im Flamingo Hotel in Las Vegas. 1980 siedelte sie nach Deutschland. Janice gibt Gospel Workshops an Schulen, hat vier Kinder, 19 Enkel und acht Urenkel. „Ich liebe, was ich mache. Ich bin Music!“

SAT.1 zeigt das Finale von „The Voice Senior“ inkl. Live-Entscheidung des Publikums am Freitag, 4. Januar, um 20:15 Uhr.