„The Voice Senior“- Gewinnerin Monika Smets berührte die meisten Zuschauer

Die Gewinnern der diesjährigen „The Voice Senior„-Staffel heißt Monika Smets. Im Finale am 15. Dezember gab das Talent aus Team Sasha „Exsultate, Jubilate: Alleluja (KV165)“ von Wolfgang Amadeus Mozart sowie den Siegersong „Adeste Fidelis“ von John Francis Wade zum besten und überzeugte damit die meisten Zuschauer.

Mit der 68-Jährigen aus Mönchengladbach, stellte Sasha sogar schon den zweiten Sieger in Folge. „Es ist eine schöne Bestätigung für die Arbeit Zuhause im stillen Kämmerchen. Ich saß oft am Klavier und habe die Gesangsübungen gemacht, die nötig sind, um diese Töne zu treffen. Aber ich habe nie geglaubt, dass ich gewinnen würde. Vielleicht ist es meine klassische Stimme in der Weihnachtszeit, die die Herzen berührt hat. Ich freue mich riesig! Jetzt feiere ich Weihnachten mit meinen Kindern Zuhause“, so die Gewinnern kurz nach der Show gegenüber Sat.1.

„Diese Geschichte kann man nicht so erfinden“

Auch Coach Sasha fand nur lobende Worte: „Das ist eine wahre Geschichte, die man so nicht erfinden kann. Monika hat noch nie auf einer großen Bühne gestanden, nie solo gesungen, immer nur im Kirchenchor. Und dann ledert sie hier technisch so ab, mit ganz viel Gefühl. Ich bin so stolz, dass sie mich als Coach gewählt hat und total berührt. Monika ist ein Diamant, der viel zu lange irgendwo vergraben war und jetzt hier zutage gekommen ist. Sie hat zurecht gewonnen. Der Finalsong hat sie in eine andere Sphäre katapultiert.“

Im Finale setzt sich Monika Smets im Live-Voting gegen Dieter „Monty“ Bürkle (75, Fellbach) aus Team BossHoss, Silvia Christoph (69, Berlin) aus Team Michael Patrick Kelly und Dennis LeGree (65, Hohenlimburg) aus Team Yvonne Catterfeld durch.

Den Titel widmet sie ihrer kleinen Enkelin Anne, wie sie in dem Einspieler vor einem ihrer Auftritte erzählt hat. „Für sie würde ich gerne gewinnen“.