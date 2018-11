The Voice: Videos der heutigen Battles

Sonntag, 25. November 2018 19:10 Uhr

Heute Abend gibt es die dritte Battle-Runde bei „he Voice of Germany“ und diese Paarungen treten an:

Team Michi & Smudo

Im Team Fanta Vier starten Eros vs. Steffen gegeneinander, ihr Battle-Song: „Riptide“ – Vance Joy. Eros Atomus Isler ist erst 18 Jahre alt, aber sagt entschlossen: „Die Herrausforderung wird sein, den Song fröhlich rüber zu bringen.“

Einen flotten Dreier gibt es von Clifford vs. Felicia vs. Igor. Sie singen „Firebreather“ – Macklemore Feat. Reignwolf. Die Älteste Felicia Peters gibt sich siegessicher: „Lets bring it on. Im gonna kick both of ya’ll asses.“

Team Mark

John Alexander vs. Dianas Battle-Song ist: „Genius“ – LSD (Labrinth & Sia & Diplo). John Alexander Garner III fordert seine Kontrahentin auf: „Diana, come on let’s kick some booty and rock the stage!“

Dann wäre da noch Felicitas vs. Sinem, ihr Song Battle-Song: „Unter Meiner Haut“ – Elif. Felicitas Mayer hat Angst: „Bammel vor Sinem habe ich schon. Ich hab Respekt vor ihr.“

Team Patrick Michael

Philipp vs. Ludmila wirken auf der Bühne wie Mutter und Sohn, sie singen „Perfect Symphony“ – Ed Sheeran & Andrea Boticelli. Ludmilla kündigt jedoch an: „Philipp, ich mag dich! Aber heute bekommst du keinen Welpen-Schutz von mir.“

Jélila will Guido schlagen mit dem Song „In The Air Tonight“ – Phil Collins. Jélila Bouraoui erklärt: „Konkurrenz ist nicht mein Ding. Ich bin einfach froh, das hier zu machen.“

Team Yvonne

Linda und Abdullah sind beide noch sehr, sie singen „Nobody’s Perfect“ – Jessie J. Linda Alkhodor will unbedingt gewinnen und erklärt: „Ich würde ausrasten, wenn ich “The Voice Of Germany„ gewinnen würde.“

Stefan vs. Benjamin singen „Cry Me A River“ – Justin Timberlake. Benjamin Dolic freut sich: „Ich fühle alles an dem Song.“

Sascha vs. Andreas wollen mit dem Battle-Song: „Schwarz Zu Blau“ – Peter Fox punkten. Sascha Coles ist knallhart: „Andreas ist ’ne sehr ernst zu nehmende Konkurrenz, aber jetzt gibt’s aufs Maul!“