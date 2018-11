The Voice: Welche Talente treten in den Battles an?

Sonntag, 18. November 2018 18:07 Uhr

„The Voice“ geht in die nächste Runde: Die Blind Auditions sind beendet und die Teams der Coaches voll. Nun geht es in die heiße Phase der Battles und diese Talente treten heute Abend gegeneinander an.

Team Mark Forster

Team Mark: Alessandro tritt gegen Judith an, ihr Song: „From Dusk Till Dawn“ – ZAYN feat. Sia

Judiths Kampfgeist ist aktiviert: „Alessandro, die Zeiten von Pizza sind vorbei. Heute gibt es Schnitzel.“

Rahel versucht sich gegen Johannes zu behaupten. Battle Song: „Freiheit“ – Westernhagen. Rahel Maas: „Klar hoffe ich, dass diese Reise bei The Voice noch weitergeht. Ich entlasse Johannes in die Freiheit nach diesem Battle.“

Team Yvonne Catterfeld

Chantal und Giuliano aus dem Team Yvonne treten gegeneinander an. Battle Song: „Me And Mrs. Jones“ – Billy Paul. Chantal Dorn, bereits 54 Jahre alt, hofft sehr auf diese Chance: „Ich würde für mein Leben gerne dieses Battle gewinnen – um als Künstlerin wieder wahr genommen zu werden.“

Damen-Battle: Nora vs. Shireen singen „One Last Time“ von Ariana Grande

Shireen Nikolic gibt sich siegessicher: „Liebe Nora, One Last Time. Mal schauen für wen es das letzte Mal sein wird.“

Team Michael Patrick Kelly

Im Team Michael Patrick gehen Matthias und Taylor ins Rennen, sie singen „Spoonman“ von Soundgarden. Matthias Nebel ist sich sicher: „Ich weiß wir sind gute Freunde geworden. Aber ich muss dich leider enttäuschen: Heute fliegst du raus!“

Bernarda und Laura singen „Rolling In The Deep“ – Adele. Bernarda Brunovic findet sich schon einmal toll: „Das Battle wird sehr spannend, denn es treten jetzt zwei super Stimmen auf.“

Team Smudo und Michi

Aus dem Team Smudo und Michi geht nur eine Paarung ins Rennen: Karina vs. Alexander, sie singen „In The Ghetto“ von Elvis & Lisa-Marie Presley. Alexander Eder möchte 100 Prozent geben: „Genau mit dem Druck umgehen zu können, dass man nur eine Chance hat, alles zu geben ist schwierig. Aber genau diese Anspannung gefällt mir. Deshalb werde ich da rausgehen und alles geben.“

Die ersten Battles am heutigen Sonntag, 18. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben.