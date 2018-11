The Voice: Wer siegt beim Battle Doriane vs. James Smith Jr.?

Donnerstag, 22. November 2018 19:35 Uhr

Bereits letzte Woche hat die heiße Phase bei „The Voice“ der Battles begonnen und auch heute Abend wollten 21 Talente eine Runde weiterkommen. Diese Paarungen treten heute Abend an:

Team Michi & Smudo

Frauenpower gibt es bei Kinga vs. Eun Chae, sie singen „What You Waiting For“ – Gwen Stefani. Eun Chae Rhee, 23, aus Schwalbach am Taunus bei Frankfurt fährt schon einmal die Krallen aus: „Es fühlt sich an, wie wenn wir uns umarmen mit einem Messer in der Hand.“

Weiter geht es mit diesen Damen: Kaye-Ree vs. Malin, ihr Battle Song: „Tears Dry On Their Ow“ – Amy Winehouse. Kathrin „Kaye-Ree“ Eftekhari gibt sich selbstbewusst: „Überzeugen werde ich mit meiner Ausstrahlung.“

Team Mark

Im Team von Mark Forster treten Kira und Debora gegeneinander an. Ihr Song: „Beat It“ – Fallout Boy feat. John Mayer. Debora Vater will es wissen: „Jetzt bin ich in den Battles und hab‘ natürlich Blut geleckt.“

Im Battle Lars vs. Dominik kann es ebenfalls nur einen Sieger geben. Der Battle Song: „Alles Ist Jetzt“ – Bosse. Domik Hartz kündigt schon einmal an: „Ich finds schade, dass wir battlen. Weil er rausfliegen wird.“

Jessica und Penni Jo geben Vollgas, ihr Battle Song: „Yesterday“ – The Beatles, Penni Jo Blatterman erklärt in schlauen Worten: „Sie ist toll. Aber ich bin auch toll!“

Team Yvonne

Mann gegen Frau heißt es bei Yvonne Catterfeld: Juliane vs. Flavio, ihr Battle Song: „I’m Not The Only One“ – Sam Smith. Flavio Baltermia möchte alles geben: „Ich werde Yvonne überzeugen, in dem ich den Song spüre.“

James und Doriane singen „Us“ – James Bay & Alicia Keys. Doriane Kamdem spricht wie Michael Wendler in der dritten Person von und erklärt: „James muss sich auf eine selbstbewusste Doriane einstellen, die alles geben wird, um zu siegen!“

Team Michael Patrick

Liam und Gaby singen „Down By The Sally Garden“ – Loreena McKennitt, Liam Blaney weiß was er will: „Mein Ziel ist es zu siegen.“

Die einzige Dreier-Formation bilden Amanda vs. Maria vs. Lena. Ihr Battle Song: „Whatever You Want“ – P!nk. Die junge Lena Rottermund gibt sich siegessicher: „Hey Mädels, ich bin vielleicht das Küken in unserer Truppe, aber unterschätzt mich nicht!“

Monica vs. Samuele singen „Happy“ – Pharell Williams. Samuele Di Dio weiß das er das Battle gewinnen wird: „Ciao Monica – du bist ganz schön stark. Aber ich werde das Ding gewinnen.“

Die zweite Battle-Show am Donnerstag, 22. November, um 20:15 Uhr in ProSieben.