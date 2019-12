Tim Mälzer kündigt „Duell des Jahres“ gegen Jamie Oliver an

Seit nun schon einem viertel Jahrhundert kennen sich die TV-Köche Tim Mälzer und Jamie Oliver. Der 48-jährige und der berühmte Brite waren in den 1990er Jahren erst Kollegen und wurden mit der Zeit dicke Freunde. Nun offenbarte der Wahl-Hamburger: „Ich freue mich außerordentlich, dass Jamie Oliver meine Einladung zu ,Kitchen Impossible‘ angenommen hat.“

Gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung äußerte sich der Gastronom exklusiv dazu, dass er seinen Kumpel in seine Show ‚Kitchen impossible‘ eingeladen hat, um gegen ihn im großen Koch-Duell anzutreten, und dass der 44-jährige zusagte.

Quelle: instagram.com

Buchtour und Podcast-Versprechen

„Wir kennen uns seit über zwei Jahrzehnten. Und ich verspreche nichts weniger, als das Duell des Jahres – das ich selbstverständlich gewinnen werde“, so Mälzer gewohnt protzig. Doch der fünffache Vater wird sich von dem Bartträger bestimmt nicht so einfach die Butter vom Brot nehmen lassen. Gerade erst liefen zwei neue Folgen der beliebten Kochshow auf Vox, am Sonntag dem 15. Dezember folgt das Weihnachtsspezial, ehe voraussichtlich Anfang des neuen Jahres eine frische Staffel ‚Kitchen impossible‘ ausgestrahlt wird. Dort darf man sich dann also auch auf den englischen Koch als Kontrahenten des ‚Bullerei‘-Inhabers freuen.

Quelle: instagram.com

Zu Besuch in Deutschland

Zuvor gab es schon ein Wiedersehen ohne Kameras, nämlich in der aktuellen Podcast-Folge des Fernsehkochs mit dem schönen Namen ‚Fiete Gastro‘. Der blonde Küchenmeister war für drei Tage zu Besuch in Deutschland, um sein neues Buch ‚Veggies‘ zu präsentieren. Am Ende seines Aufenthalts war er dann überraschend Tims Gast und versprach schon während der Aufnahme der Hör-Show den ebenfalls als Kochbuchautor aktiven gebürtigen Elmshorner in seiner TV-Sendung zu besuchen.

Also, wer sich die Wartezeit verkürzen möchte, der kann vor der Ausstrahlung des Weihnachtsspezials von ‚Kitchen Impossible‘ am heutigen Freitag dem 13. Dezember in die fünfte Folge ‚Ready to beef!‘ einschalten. Die Sendung von Mälzer und Sternekoch Tim Raue retten noch die darauffolgenden zwei Freitage, die siebente und achte werden als Doppelfolge direkt nacheinander gezeigt.