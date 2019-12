Tim Mälzer und Sasha kommen mit eigener Live-Show

Tim Mälzer und Sasha sind seit 15 Jahren gute Kumpels. In der neuen TV-Show „Alles auf Freundschaft – Die Mälzer & Sasha Show“, stellen der Fernseh-Koch und der Sänger ihre Freundschaft allerdings auf die Probe.

Dabei treten die beiden Männer live gegen ein Zuschauerpaar an, das ebenfalls miteinander befreundet ist. In Casino-Atmosphäre wird in insgesamt zehn Runden und in verschiedenen Kategorien wie Sport, Action, Geschick, Talent und Wissen gespielt. Das Ziel: 100.000 Euro!

Alles oder nichts

Das Gewinnerpaar kassiert dabei die eingesetzten Chips beider Teams und sammelt sie im Final-Pott. Je mehr Chips im Pott, desto höher sind die Gewinnchancen im Finale! Eine letzte Frage entscheidet dann über Sieg oder Niederlage der Show. Die Teams setzen die Chips ihres erspielten Final-Potts möglichst geschickt unter den Antwortmöglichkeiten ein. Wissen sie die Lösung oder müssen sie raten? Wer das richtige Ergebnis unter den Antwortmöglichkeiten trifft und dabei mehr gesetzt hat, gewinnt die Sendung.

Gewinnen die Herausforderer, nehmen sie die 100.000 Euro mit nach Hause. Entscheiden Tim Mälzer und Sasha das Match für sich, heißt es: “Die Rechnung geht auf uns!” Deswegen werden die besten Freunde unmittelbar nach der Show von einem Kamera-Team begleitet, denn dann müssen sie binnen 24 Stunden das Geld sinnvoll für einen von Ihnen selbst bestimmten Zweck einsetzen.

15 Jahre alte Freundschaft

Ob sich der Koch und der „The Voice Kids„-Juror im Falle immer noch so gut verstehen, sollten sie verlieren?

Immerhin verbindet Tim Mälzer und Sänger Sasha seit 15 Jahren eine tiefe Freundschaft. Kennengelernt haben sich die beiden auf einer After-Show-Party der ECHO-Verleihung in Berlin. Seitdem ging es mit jeder Menge Flachwitze im Gepäck bereits in gemeinsame Ski-Urlaube oder auf eine für die beiden legendäre Drei-Tages-Buddy-Reise – mit dem Auto von Deutschland nach Mallorca.

Was sich echte Freunde sagen müssen

Getreu dem Motto „Echte Freunde sagen dir nicht immer das, was du hören willst, sondern das, was du hören musst“, zeichnet sich ihre Freundschaft außerdem besonders durch Ehrlichkeit aus. Und trotz der unterschiedlichen Berufsfelder haben die Männer ein gemeinsames Hobby: Essen. Dabei ist es egal, ob ganz klassisch Steak mit Pommes oder außergewöhnliche Molekularküche. Der bisherige Höhepunkt ihrer Freundschaft: Der TV-Koch durfte nicht nur Sashas Trauzeuge sein, sondern ist auch Patenonkel von dessen Sohn.

„Alles auf Freundschaft – Die Mälzer & Sasha Show“ läuft am Freitag, 31. Januar, und Sonntag, 02. Februar, um 20:15 Uhr live bei RTL und natürluch auch bei TVNow. Moderiert wird das Ganze von Steffen Hallaschka.