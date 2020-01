Töpperwiens Dschungel-Tagebuch (16): Büchner jammert auch am letzten Tag

Currywurstmann Chris Töpperwien meldet sich heute zum letzten Mal mit seinem Dschungelcamp-Tagebuch. Wir sagen Dankeschön für die erfrischenden täglichen Kommentare!

Heute geht es in seiner Videokolumne um das Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, das RTL am Samstag ausgestrahlt hat. Prince Damien hat bekanntlich die Krone geholt! Natürlich kommt er auch heute nicht an Daniela Büchner vorbei, die am letzten Tag statt 5 Sternen nur einen mickrigen holte. „Die fängt an zu winseln, überall in ihrem Gesicht sind Kakerlaken…!“