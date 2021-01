07.01.2021 02:37 Uhr

TV-Rolle für Catherine Zeta-Jones in „Prodigal Son“

Schauspielerin Catherine Zeta-Jones lässt sich nach „Feud“ und „Queen America“ auf eine weitere Fernsehrolle ein.

In der zweiten Staffel der Hit-Krimiserie „Prodigal Son – Der Mörder in Dir“ soll Oscar-Preisträgerin Catherine Zeta-Jones (51, „Chicago“) eine Ärztin in einer psychiatrischen Anstalt spielen, wo der Serienmörder Dr. Martin Whitly (Michael Sheen) untergebracht ist.

Zeta-Jones sei die „perfekte Kontrastfigur“ für Sheen, hieß es in einer Mitteilung des Senders Fox am Mittwoch (Ortszeit). Beide Schauspieler stammen aus Wales.

In der Thrillerserie spielt Tom Payne des Sohn des inhaftierten Serienmörders, der als Kriminalpsychologe bei der Aufklärung von Verbrechen hilft. Zeta-Jones, die mit Hollywood-Star Michael Douglas („Wall Street“) verheiratet ist, holte 2003 den Oscar für die beste Nebenrolle in dem Filmmusical „Chicago“. Sie war in Filmen wie „Traffic – Macht des Kartells“, „Ocean’s 12“ und „Die Legende des Zorro“ zu sehen.

