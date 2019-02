TV-Show: Paul Janke fordert Lucas Cordalis heraus

Mittwoch, 27. Februar 2019 21:40 Uhr

In der ProSieben-Battleshow ‚Schlag den Star‚ treten demnächst Lucas Cordalis und Paul Janke gegeneinander an.

Dass der 51-jährige Sohn von Schlager-Sänger Costa Cordalis in der kommenden Sendung zu sehen sein wird, ist bereits seit längerem kein Geheimnis mehr, denn seine 32-jährige Frau Daniela Katzenberger plauderte die Neuigkeit vor kurzem in einem Interview aus.

Nun ist allerdings kürzlich auch bekannt gegeben worden, wer sich dem Mallorquiner entgegenstellt – und es ist kein geringerer als der frühere ‚Bachelor‘ und Dauer-Single Paul Janke! Der 37-Jährige, der neuerdings unter die Stripper gegangen ist und sich bereits auf seinen anstehenden TV-Auftritt freut, verkündete die aufregende Nachricht selbst auf seinem Instagram-Profil.

Quelle: instagram.com

„Ein echter Kampf!“

Dort schrieb er neben ein Foto von sich, das ihn in einem Pool zeigt: „Noch habe ich gut lachen. Am 16. März 2019 wird es ernst. ‚Schlag den Star‘ gegen Lucas Cordalis. Das wird ein echter Kampf werden.“ In der letzten Ausgabe der ProSieben-Wettkampfshow, die ursprünglich als Promi-Version der allseits beliebten Samstagabendshow ‚Schlag den Raab‘ rund um Moderatoren-Legende Stefan Raab an den Start ging, war ‚I Feel Lonely‘-Sänger Sasha gegen Star-Koch Tim Mälzer angetreten. Der 47-jährige Musiker gewann das Duell und das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.