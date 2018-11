Umfrage: Judith Williams ist die Beliebteste!

Donnerstag, 22. November 2018 20:41 Uhr

Am letzten Dienstag lief das Staffelfinale der beliebten VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Auch in diesem Jahr durften sich die Beteiligten wieder über konstant gute Quoten freuen.

Zum Abschluss der 5. Staffel wollte das Marktforschungsinstitut mafo.de von den TV-Zuschauern wissen, wie beliebt die sechs Investoren beim Publikum tatsächlich sind.

Auf Platz 1 des Rankings landet die hinreißend mondäne Judith Williams mit 30 Prozent der Stimmen. Obwohl Williams in diesem Jahr aus terminlichen Gründen noch kürzer als letztes Jahr treten musste und häufiger von ihrem Geschäfts-Kollegen Georg Kofler vertreten wurde, wird sie vor allem von den weiblichen Befragten (36,4 %) als besonders sympathisch wahrgenommen.

Der zweite Platz geht an den scheinbar immer spaßbefreiten Frank Thelen mit 21,5 Prozent der Stimmen. Der Unternehmer mit den Schwerpunkten Internet, Technik und Design kommt besonders bei den Männern (27,8 %) und bei den 18-30-Jährigen (29,8 %) gut an.

Auf dem dritten Platz rangiert der Chef der Handelsgesellschaft DS Produkte, Ralf Dümmel. Der Norddeutsche liegt mit 21,1 Prozent nur ganz knapp hinter Thelen und ist vor allem bei den weiblichen Zuschauerinnen (23,9 %) beliebt. Veronica-Ferres-Powergatte und Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer (12,9 %), Dagmar Wöhrl (11,6 %) – ehemalige Miss Germany, Unternehmerin und frühere parlamentarische Staatssekretärin – und Georg Kofler (2,9 %) folgen dann schon mit einigem Abstand auf den Plätzen 4 bis 6.

Wieder Topquoten

VOX blickt bei Staffel 5 der Gründer-Show auf gleich mehrere Rekorde zurück:

Neue Rekord-Quote bei den 14- bis 59-Jährigen: Mit 17,0 Prozent erzielte „Die Höhle der Löwen“ am 11.09. einen Marktanteils-Bestwert und verteidigte damit den Titel „Erfolgreichste Primetime-Eigenproduktion in der 25-jährigen Geschichte von VOX“.

Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern erreichte „Die Höhle der Löwen“ mit 21,5 Prozent Marktanteil in der 5. Staffel ebenfalls einen neuen Rekord-Wert.

Im Durchschnitt blickt VOX mit 14,9 Prozent (14-59), 18,5 Prozent (14-49), 21,7 Prozent (14-29) sowie 2,95 Mio. Zuschauern ab 3 Jahren auf die erfolgreichste Staffel seit Sendestart beim Gesamtpublikum sowie bei den 14-49-Jährigen.