Unter uns: Maurice Pawlewski ist die neue Sportskanone

Maurice Pawlewski (21) steigt am 6. September 2019 (Folge 6188) als Fußball-Nachwuchsspieler Sandro Hemmer neu bei „Unter uns“ ein. Der sportliche Hamburger, der in Münster geboren wurde, spielt in der erfolgreichen täglichen RTL-Serie seine allererste Rolle.

Dafür wurde er von seiner Schauspielschule für drei Monate freigestellt. Ab dieser Woche beginnt sein 5. Schauspielschul-Semester – und auch der erste Job des „harten“ Berufslebens. Maurice spielt Sandro Hemmer, einen jungen Fußballstar, der mit Conor Weigel (gespielt von Yannik Meyer) auf dem Fußballinternat war. Sandro besucht seinen „best buddy“ in Köln, um einen neuen Verein zu finden, trifft dann aber urplötzlich in Leni (Josephine Becker) die Liebe seines Lebens.

Zudem gibt es zahlreiche Missverständnisse in seiner „neuen WG“, unter anderem mit Eva (Claudelle Deckert). Wie er sich selbst einschätzt und ob Sport auch eine Berufsoption für ihn wäre, erzählt Maurice Pawlewski.

„Als wäre ich auf einem anderen Planeten“

Maurice hält sich für ein witziges Kerlchen, wie er im Interview mit RTL verrät. „Ich finde, die Menschen lachen zu wenig. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Ich habe es mir zur Lebensaufgabe gemacht, den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und ich höre nicht auf, bis ich das Lächeln gefangen habe.“

Schauspieler wollte er schon immer werden. Maurice hatte sich nach dem Abitur bei verschiedenen Schauspielschulen beworben und dann sein Bauchgefühl entscheiden lassen, wo er sich am wohlsten fühlen würde, wie er weiter berichtet. „Und bis jetzt habe ich mit der Freie Schauspielschule Hamburg völlig richtig gelegen. Ich liebe es, wenn sich Leute unterhalten fühlen und du oben auf der Bühne stehst oder vor der Kamera und siehst die Leute lachen. Das ist für mich, als wäre ich auf einem anderen Planeten.“

Der 21-Jährige äußerte sich auch über seine Spielpartnern Josephine Becker und Yannik Meyer: „Als neuer Typ, sag ich mal, ist es immer schwierig, Fuß zu fassen. Bei ‚Unter uns‘ haben Josie und Yannik mich sofort an die Hand genommen und mir gezeigt, wo es langgeht. Nach dem Motto: du musst keine Angst haben. Das schätze ich sehr an meinen Kollegen.“