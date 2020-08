27.08.2020 19:12 Uhr

Usedom-Krimi „Geisterschiff“: Bizarr, geheimnisvoll und genial

Ein tödliches Surfbrett, eine eiskalte Witwe und ein verhasster Totgeglaubter: Die Zutaten für einen unterhaltsamen Donnerstagskrimi.

Im Usedom-Krimi bekommt es Kommissarin Ellen Norgaard (Rikke Lylloff) an diesem Donnerstag (20.15 Uhr) mit einem Fall zu tun, bei dem ein Surfbrett einen Mörder tötet. Auch sonst ist vieles nicht ganz so gewöhnlich bei der Episode „Geisterschiff“ im Ersten.

Nicht ohne Lossow

Ellen Norgaard, in dieser Wiederholung aus dem Jahr 2019 noch neu dabei, merkt schnell, dass auf Usedom kein Weg an Karin Lossow (Katrin Sass) vorbeiführt. Die Ex-Staatsanwältin und Mutter von Norgaards ermordeter Vorgängerin neigt dazu, sich in die Ermittlungen einzuschalten oder sie gleich ganz in die Hand zu nehmen. Diesmal kann Lossow aber nichts dafür: Die junge Rikke Kampwirth (Anna Herrmann) bittet sie um Hilfe.

Unverhofftes Wiedersehen

Sie glaubt, ihren Vater Heiner (Jörg Pose) gesehen zu haben, der seit zwei Jahren als tot gilt. Als Lossow ihn in Polen aufspürt und er nach Usedom zurückkommt, ist Rikke alles andere als begeistert: „Ich war so froh, dass du tot warst!“ Ihr Bruder Jens (Vincent Krüger) ist längst auf die schiefe Bahn geraten. Das Drehbuchteam um Scarlett Kleint hatte diesmal einige geniale, wenn auch etwas bizarre Einfälle.

Der Todesschütze und das Surfbrett

Dazu gehört der Tod von Jens: Er stellt sich mitten auf die Straße vor ein fahrendes Auto und erschießt Ingo Wiek, den Wirt vom Restaurant „Pott un Pann“, der am Steuer sitzt. Durch das abrupte Bremsen schleudert Wieks Surfbrett vom Autodach und erschlägt den Todesschützen. Na gut, kann passieren. Als die Polizei eintrifft, findet sich im Auto weder Wieks Brieftasche noch der Aktenkoffer, den er mitgenommen hatte.

Haben alle Dreck am Stecken?

Und da Jens Kampwirth tot ist, muss noch jemand anderes im Spiel gewesen sein. Vielleicht Wieks eiskalte Witwe Evelyn (Margarita Breitkreiz), von der auch noch herauskommt, dass sie mit Jens ein Verhältnis hatte? Als später Heiner Kampwirth dann tatsächlich tot ist, trägt er die weißen Sneaker von Ingo Wiek an den Füßen, die ganz und gar nicht sein Style sind. Hatte er doch etwas mit dem Raubmord an dem „Pott un Pann“-Wirt zu tun, den er nie ausstehen konnte?

Freundschaft, Flirt und Fummelei

Für Kommissarin Ellen Norgaard gibt es also genug zu tun, um Antworten auf all diese Fragen zu suchen. Zum Glück entspannt sich ihr Verhältnis zu Karin Lossow. Die beiden kommen sich sichtbar näher – Usedom ist groß genug für zwei starke Frauen. Und ihr Verhältnis zum Inselpolizisten Holm Brendel (Rainer Sellien), von dem nicht ganz klar ist, ob er sie angraben möchte, klärt sich auch. Gegenüber Staatsanwalt Dr. Brunner, den Max Hopp üblicherweise als arroganten Kotzbrocken spielt, zeigt sie ebenfalls klare Kante. Schon das macht Rikke Lylloff in ihrer neuen Rolle so sympathisch. Sex hat sie zwischendurch auch noch.

Die Geschichte der Komissarin

Ganz am Schluss, als der Fall gelöst ist, sitzt Karin Lossow in ihrem Garten und raucht. Und Ellen Norgaard, die auf der Insel geboren wurde und nun nach langer Zeit zurück ist, kommt dazu. Norgaard fragt nach ihrer Mutter. „Du hast nie aufgehört, sie zu suchen“, sagt Lossow. „Sonst wärst du nicht hier.“ Das klingt ein bisschen geheimnisvoll – und danach, als gebe es auch über die Kommissarin noch das ein oder andere zu erzählen.

