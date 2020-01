Vanessa Mai: Hier die neusten Bilder aus ihrem Film-Debüt

Vanessa Mai (27) ist eigentlich als Schlagerstar bekannt, hat sich nun jedoch auf ganz neues Terrain gewagt und stand für ihren ersten Fernsehfilm vor der Kamera. An der Seite der Schlagersängerin spielt Tatort-Kommissar Axel Prahl in dem bewegenden Fernsehdrama ihren Vater – eine alternde Rocklegende.

Am Samstag, den 25. Januar 2020 um 20.15 Uhr zeigt Das Erste den berührenden Film „Nur mit dir zusammen“ unter der Regie von Stefan Bühling und nach dem Drehbuch von Judith Westermann über eine junge aufstrebende Frau, die endlich ihren Durchbruch als Sängerin schaffen will, als sie eine lebensbedrohliche Diagnose erhält.

Einen Song sangen die beiden Musiker Vanessa Mai und Axel Prahl während der Dreharbeiten gemeinsam live ein. Dazu sagte Vanessa: „Das hat wunderbar funktioniert. Alle anderen Titel, die im Film von mir zu sehen oder zu hören sind, stammen aus meiner Feder. Sowohl der Text als auch die Komposition. Auch das durch den gesamten Film führende Lied ‚In meinem Traum'“.

An der Seite der beiden Stars spielen u.a. neben Elena Uhlig, Ferdinand Seebacher, Max Befort, Klaus Stiglmeier, Michael Gaedt und als Gast die ARD-„Brisant“-Moderatorin Kamilla Senjo.

Darum geht’s

In Julis (Vanessa Mai) Leben dreht sich alles um die Musik – und sie will es ganz nach oben schaffen! Doch ausgerechnet ihr bislang größter Hit basiert auf einer Lüge: dem Tod ihres Vaters. Dass dieser in Wirklichkeit zurückgezogen auf dem Land lebt und es sich um Rocklegende Wim (Axel Prahl) handelt, darf auf keinen Fall an die Öffentlichkeit gelangen. Selbst als sie kurz vor ihrem großen Karrieredurchbruch erfährt, dass sie schwer erkrankt ist, will Juli es alleine schaffen. Doch sie hat keine Wahl: Nur ihr Vater kann ihr Leben retten.

Während Wim nach Jahren der Funkstille darin die Chance sieht, mit Juli wieder ins Reine zu kommen, kann sich die aufstrebende Sängerin nur schwer öffnen. Zu tief sitzen die Enttäuschungen von früher. Aber Wim kämpft um die Beziehung zu seiner Tochter. Gefangen zwischen Erfolgsdruck, ihrer Krankheit und der Emanzipation als Musikerin merkt Juli schnell, dass sie den Vater mehr denn je an ihrer Seite braucht und sie sich endlich entscheiden muss, wer sie wirklich sein möchte.

