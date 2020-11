30.11.2020 16:25 Uhr

„Verliebt in Berlin“: Was wurde aus den Stars der Serie?

Zwei Jahre lang flimmerte die beliebte Telenovela "Verliebt in Berlin" über deutsche Bildschirme, bevor sie 2007 eingestellt wurde. Doch was wurde aus den Stars rund um das sympathische Landei Lisa Plenske?

Sie kam, sah und wuchs den Zuschauern schnell ans Herz. 2005 ging die Vorabendserie „Verliebt in Berlin“ an den Start. Angelehnt an die kolumbianischen Telenovela „Yo soy Betty, la fea“ fieberten die Zuschauer mit Landei Lisa Plenske (Alexandra Neldel) mit.

Darum ging es in „Verliebt in Berlin“

So zog das etwas unbeholfene Landei Lisa aus dem fiktiven Berliner Vorort Göberitz direkt in die Hauptstadt und findet über Umwege einen Job beim renommierten Modelabel “ Kerima Moda“. Von da an beginnt die Suche nach ihrem Mister Right mit jeder Menge Drama und Herzschmerz. Schlussendlich findet sie die große Liebe in ihrem attraktiven Chef David.

In der zweiten Staffel der Serie wird ihr Halbbruder Bruno (Tim Sander) durch seinen Herzschmerz begleitet. Allerdings konnte der die Zuschauer nicht so an sich binden wie Lisa. Nach 645 Folgen wurde die Telenovela 2007 dann eingestellt. Doch was wurde aus dem VIB-Cast?

Alexandra Neldel

Hauptdarstellerin Alexandra Neldel verabschiedete sich nach der ersten Staffel aus der Serie und wandte sich anderen Projekten zu. Allerdings verschwand sie nicht ganz komplett, sondern kehrte für ein Paar Folgen zurück, um VIB aus dem damaligen Quotentief zu helfen. Über die Jahre glänzte die 44-Jährige in unterschiedlichen TV-und Kino-Rollen.

So begeisterte der einstige GZSZ-Star Zuschauer und Kritiker gleichermaßen mit ihrer Darstellung in der mehrteiligen „Die Wanderhure“-Reihe. Neldel lieh über die Jahre aber auch anderen Rollen ihre Stimme und synchronisiert beispielsweise in „Rapunzel – Neu verföhnt“ Rapunzel oder 2018 Marnie in „Die sagenhaften Vier“.

2020 konnte man Alexandra Neldel mal wieder im Kino sehen und zwar in „Takeover – Voll Vertauscht„, einer aufgepimpten Version des Klassikers „Das doppelte Lottchen“ mit den Lochis in den Hauptrollen. Die gebürtige Berlinerin setzt sich aktiv für den Tierschutz ein und ist das Gesicht einer Kampagne, die sich für einen veganen Lifestyle ausspricht. Außerdem setzt sich Neldel für die Bekämpfung von Armut ein.

Mathis Künzler

In „Verliebt in Berlin“ mimte Mathis Künzler den attraktiven „Kerima Moda“-Geschäftsführer David Seidel, der sich im Laufe der Handlung in Lisa verliebt und sie am Ende auch heiratet. Nach dem Ende der beliebten Telenovela konzentrierte sich der gebürtige Schweizer wieder auf seine Theaterarbeit und wirkte in mehreren Stücken mit.

2009 war der 42-Jährige in der ARD-Produktion „Geld.Macht.Liebe“ zusehen. Im Schweizer Kino-Film „Zwingli“ übernahm er 2018 eine Rolle.

Galerie

Manuel Cortez