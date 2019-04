Video: „Biggest Loser“ Mario verliert über 100kg

Montag, 29. April 2019 08:23 Uhr

Bei der diesjährigen Staffel von ‚The Biggest Loser‚ gewann Kandidat Mario. Er hat so viel wie noch nie zuvor ein Kandidat in der Abnehm-Serie verloren: 101,4 Kilo!

Der 39-Jährige aus Großweitzschen in Sachsen ging als schwerste Kandidat der diesjährigen Staffel mit 196,1 Kilo an den Start. Schon bis zum Halbfinale nahm er unfassbare 68kg ab, wog da „nur“ noch 128,1kg. Schließlich brach er bei der Finalshow am gestrigen Sonntag alle bisherigen Rekorde. Insgesamt reduzierte Mario sein Körper-Gewicht um 51,71 Prozent. Der selbstständige Unternehmer gewann 50.000 Euro.

Die Angst seiner Familie über seine Gesundheit motivierte ihn jede Woche, alles zu geben. „Ich habe ein Versprechen gegeben, das ich nicht brechen werde.“ Mit dieser Einstellung und extrem viel Disziplin nahm Mario über 100 kg ab und wurde mit diesem Ergebnis der Gewinner von „Biggest Loser 2019“.

Wir haben die Vorher-Nachher-Bilder und ein Video!