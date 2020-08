26.08.2020 09:00 Uhr

Video: Der weise Werner Hansch nimmt Emmy Russ auseinander!

Die Herrschaften bei "Promi Big Brother" wählen Emmy Russ auf Platz 4 der möglichen Sieg-Anwärter. Weise ist das nicht, erklärt ihnen Werner Hansch.

„Promi Big Brother“ Patriarch Werner Hansch rechnet mit Blondine Emmy Russ (schon seit 2017 21 Jahre alt) ab. Der 82 Jahre geistig putzmuntere Opa bezog sich auf ein Kandidatenranking vom Vortag.

Da sollten die Bewohner untereinander jene Kandidaten bestimmten, die den Sieg am meisten verdient hätten – und Miss Russ landete auf Platz 4!

Emmy Russ steht für keine Werte

Der weise Werner Hansch, absoluter Kandidat auf den Sieg, zeigte sich empört und findet es höchst unmoralisch, wie offen sie ihre Reize zeigt. Er rüttelte seine Märchenland-Mitcamper auf: „Das ist eine Herabsetzung aller weiteren Platzierten!“ Der einstige Sportreporter bezeichnet das Möchtegern-Starlet als „eine Person, die ganz offensichtlich hier ihre Reize als Waffe einsetzt – und zwar so extrem, dass ich hinter den schmalen Stofffetzen keine anderen Werte mehr erkennen kann.“

„1840? Gab es da schon Menschen?“ Emmy Russ

Ex-Ballermann-Star Ikke Hüftgold (43) stimmte zu: „Moralisch gesehen hast du da tausendprozentig recht. Wer ständig hingeht und preist Titten an, packt dir in den Schritt, packt dir an den Arsch, will mit jedem ins Bett… der gehört nicht auf Platz vier“.

„In welchem Ghetto ist die aufgewachsen?“

Im Sprechzimmer legte der sichere Kandidat für Platz 2 nach: „Das ist halt ein Kind! Wenn meine Kinder so wären, würde ich mir einen Kopfschuss geben! In welchem Ghetto ist die denn aufgewachsen?“ Zudem hätte die angeblich 21-Jährige Werner Hansch angeboten, ihre Brüste anzufassen: „Wir Männer sind ja auch empfänglich für sowas, aber sich immer wieder hinzulegen und zu sagen: ‚Nimm mich, nimm mich, nimm mich’, kommt bei einem Werner, der 82 Jahre alt ist und andere Sorgen hat, auch nicht unbedingt an…“

„Artgenossen“?

„Sind Artgenossen nicht die bei Spongebob?“ Emmy Russ

Auch Simone zeigt sich empört

Und Simone Mecky-Ballack äffte ihre junge Mitbewohnerin nach: „‚Werner, heute hatte ich einen Bikini an, da wärst du ausgeflippt!‘ Ganz ehrlich, geht es eigentlich noch? Das ist ja wohl richtig unangenehm.“

Sie fügte nach einem Moment der Überlegung hinzu: „Wenn ich mit meinen 44 Jahren eifersüchtig auf ein 20-jähriges Mädel bin, dann habe ich ein ernsthaftes Problem und ich würde mal sagen, dass da Eifersucht der letzte Punkt ist, den ich da anstreichen würde.“ Simone glaube aber nicht, dass sich an ihrem Auftreten etwas ändern werde: “Das ist dieses Dummchen-Schema. Dieses ‘Immer-auf-geil’. Da kann ich nichts mit anfangen. Dafür bin ich einfach 20 Jahre zu alt”.

„Ich hatte mal einen Typen in meiner Klasse, der hieß Leander.

Wie so ein Leandertaler.“ Emmy Russ

Und so landete Emmy Russ schließlich am Dienstagabend auf der Exit-Liste. Am Ende flog aber Ramon Abtin raus. Übrigens: Zu dem Zeitpunkt der Lästereien befand sich die blonde „Beauty & The Nerd“-Teilnehmerin noch im Märchenschloss…

Unser Sieger-Ranking

Im Märchenwald von „Promi Big Brother“ sind noch sieben Kandidaten: Werner Hansch, Ikke Hüftgold, Mischa Mayer, Simone Mecky-Ballack, Katy Bähm, Kathy Kelly und Emmy Russ.

Unsere Kandidaten auf den Sieg:

1. Werner Hansch

2. Ikke Hüftgold

3. Kathy Kelly (oder Katy Bähm)

4. Simone Ballack

5. Katy Bähm (oder Kathy Kelly)

6. Emmy Russ

7. Mischa Mayer (fliegt am Mittwoch raus)

