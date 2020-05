Video: Evelyn Burdecki wird Opfer von frechen Kindern

Bei der Show „Verstehen Sie Spaß“ mit Guido Cantz mussten schon so einige Promis dran glauben. Diesmal wird Evelyn Burdecki aufs Korn genommen und das Blondinchen wird von einer Horde Kindern hereingelegt.

In einer neuen Ausgabe der großen Samstagabendshow des SWR präsentiert Gastgeber Guido Cantz am 9. Mai wieder zahlreiche neue Spaßfilme mit der versteckten Kamera – und fest steht: So manchem Prominenten blüht sein blaues Wunder. Das Erste und ORF übertragen „Verstehen Sie Spaß?“ ab 20:15 Uhr.

Kinder-Köche machen Evelyn Burdecki die Hölle heiß Evelyn Burdecki ist beim Kinder-Koch-Duell der KiKA-/ORF-Sendung „Schmatzo“ mit dem TV-Koch Alexander Kumptner am Start. Ihre Aufgabe: Sie soll als Kapitänin eines Teams von Miniköchen die Kochlöffel schwingen – und im Idealfall die Konkurrenz in Grund und Boden kochen.

Kein Plan und freche Kids

Das It-Girl ist hochmotiviert und hat sich fest vorgenommen, mit ihren Kids ordentlich Dampf zu machen. Aufgetischt werden soll eine echte Spezialität: Palatschinken. Blöd nur, dass Evelyn Burdecki weder weiß, dass es sich dabei um die österreichische Variante von Pfannkuchen handelt, noch wie sie die Eier richtig trennen soll.

Und dann entpuppt sich auch noch ihre Mannschaft als einzige Katastrophe: Die Kinder sind extrem frech, missachten jede ihrer Anweisungen konsequent und sorgen dafür, dass es in der Pancake-Bäckerei so manche Kleckerei gibt und Evelyn Burdecki am Ende eine Eischneedusche verpasst bekommt, die sie so schnell nicht vergessen wird.

Die Show wurde aufgrund der Corona-Pandemie ohne Publikum und mit einer reduzierten Anzahl von prominenten Gästen unter Berücksichtigung der Abstands- sowie Hygienemaßnahmen in München aufgezeichnet.

Ansonsten mit dabei sind Maite Kelly, Özcan Cosar und Alexander Kumptner. Eine neue Folge am 9. Mai um 20:15 Uhr auf SWR.