Video: GNTM 2021 – Theresias Topmodel Talk, Folge 7

19.03.2021 18:00 Uhr

GNTM, Folge sieben. Interview-Training, Emoji-Walk, viele Tränen und ein Rausschmiß: Ex-Kult-Kandidatin Theresia Fischer kommentiert mit Murmeltier Herbert jede Woche die aktuelle Folge von Heidi Klums Modelshow für klatsch-tratsch.de.

Bei „Germany’s Next Topmodel“ war diese Woche das gefürchtete Interviewtraining angesagt. Wie jedes Jahr scheiterten nicht wenige der Meeedchen an den fiesen Fallen des attraktiven Boulevard-Journalisten… Favoritin Romy geht mit einem tränenreichen Selbstbewusstseins-Tief aus der Veranstaltung, fängt sich aber schnell wieder.

Soulin vs. Linda: Zickenkrieg und gemeinsame Tränen

Einiges an Tränen vergießt natürlich auch die Staffel-Streberin Soulin. Und steckt damit sogar Erzfeindin Linda an! Doch wenn sie nicht zusammen weinen, dann zicken sie sich natürlich an. Alles wie immer? Fast, wären da nicht noch der Emoji-Entscheidungswalk und die Gastjurorin Stefanie Giesinger mit ihrem Modelfreund Marcus Butler.

Was sagen Theresia und Herbert zu GNTM, Folge 7?

Unsere GNTM-Spezialistin und Ex-Teilnehmerin Theresia Fischer erinnert sich noch sehr gut an ihr eigenes Interview-Teaching. Gemeinsam mit Herbert nimmt sie für klatsch-tratsch.de alle Folgen von Heidis Modelshow ganz genau unter die Lupe.

Im Video gibt es die Höhen und Tiefen aus Folge sechs – fachgerecht aufbereitet von Theresia und Herbert.