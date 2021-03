Video: GNTM 2021 – Theresias Topmodel Talk, Folge 8

Video: GNTM 2021 – Theresias Topmodel Talk, Folge 8

26.03.2021 20:00 Uhr

GNTM, Folge acht. Ein Fotoshooting in einem sich drehenden Würfel in sechs Metern Höhe und ein Catwalk mit Tanzeinlage und Regenschauer – diese Woche hat Heidi Klum einiges von den GNTM-Models abverlangt. Hier schätzt die kultige Ex-Kandidatin Theresia Fischer die Challenges exklusiv für klatsch-tratsch.de ein.

Bei „Germany’s Next Topmodel“ ging es diese Woche rund! Modelmama Heidi liebt es ja bekanntlich, ihre Schützlinge etwas auf die Probe zu stellen, was Gleichgewichtssinn und Höhenangst angeht. Dieses Mal hat sie sich dafür etwas ganz Neues ausgedacht: In einem sich drehenden Würfel haben vier ihrer Meeedchen gleichzeitig posieren müssen. Bei so einem direkten Vergleich steigt der Konkurrenzkampf natürlich drastisch!

Wieder Wirbel um die strebsame Soulin

Apropos Konkurrenzkampf: Die ehrgeizige Soulin räumt auch bei diesem Shooting wieder ab. Heidi ist begeistert – ihre Mitstreiterinnen eher weniger! Vielen Meeedchen geht der Biss des Models langsam auf die Nerven und das zeigen sie auch … allerdings nicht Soulin gegenüber.

Einzig Kandidatin und Publikumsliebling Alex geht auf ihre Model-Kollegin zu und sucht ein offenes Gespräch, da ihr Soulins Verhalten manchmal ein wenig unauthentisch vorkommt. Soulin hat auf das ständige Genörgel an ihrer Art allerdings wenig Bock – naja, einen Versuch war’s wohl wert!

Beim Catwalk wurde es heiß … und nass

Beim Entscheidungswalk müssen die Mädels vor dem Walk eine heiße Choreografie in High Heels abliefern. Beim Training mit der Choreografin gesteht Alex zweifelnd, dass sie sich nicht sinnlich und sexy fühle. Bei Heidi und der Gastjurorin, dem brasilianischen Transgender-Model Valentina Sampaio, kam das allerdings nicht so an – sie sind begeistert und sehen die schöne Brünette ganz vorne! Auch die sonst eher unscheinbare Elisa und Curvy Model Dasha liefern so richtig ab.

Bei einigen anderen Mädels lief die Performance mit eingebauter Dusche, die mehr einem Platzregen glich, weniger glatt … oder besser gesagt: Zu glatt. Bei Liliana, Ashley und Linda wurde der Catwalk zu einer einzigen Rutschpartie. Heidi hat die drei trotzdem weiter gelassen – für die sportliche Alysha endete die GNTM-Reise jedoch.

Was sagen Theresia und Herbert zu GNTM, Folge 8?

Auch unsere GNTM-Spezialistin und Ex-Teilnehmerin Theresia Fischer erinnert sich noch sehr gut an Heidis herausfordernde Aufgaben. Gemeinsam mit Herbert nimmt sie für klatsch-tratsch.de alle Folgen von Heidis Modelshow ganz genau unter die Lupe.

Im Video gibt es die Highs und Lows aus Folge acht – fachgerecht aufbereitet von Theresia und Herbert.

(SR)