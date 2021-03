Video: Höhen und Tiefen bei „Bauer sucht Frau“-Traumpaar Bruno und Anja Rauh

Video: Was wurde aus "Bauer sucht Frau"-Traumpaar Bruno und Anja Rauh?

18.03.2021 17:11 Uhr

Sie haben sich gefunden! In der dritten Staffel von "Bauer sucht Frau" war Bauer Bruno Rauh das Liebesglück hold: In Kandidatin Anja fand der BsF-Landwirt die Frau fürs Leben. Wie geht es dem RTL-Traumpaar heute?

Seit bald 20 Jahren verkuppelt Moderatorin Inka Bause bei „Bauer sucht Frau“ lebenshungrige Landwirte mit Männern und Frauen, die von der großen Liebe und dem Leben auf dem Land träumen. Dabei fand so manch einsamer Topf seinen passenden Deckel. So funkte es auch bei Bauer Bruno Rauh, der in der dritten „Bauer sucht Frau“-Staffel sein Herz an Kandidatin Anja verlor.

Das sympathische Traumpaar ging gemeinsam durch Höhen und Tiefen und meisterte sogar einen harten Schicksalsschlag. Was aus Bruno und Anja Rauh wurde, verraten wir dir hier im Video!

Es fließen Tränen

Bruno und Anja sind aber bei Weitem nicht die Einzigen, die durch „Bauer sucht Frau“ zueinandergefunden haben. So lernten sich in der letzten Staffel auch Pferdewirtin Denise und ihr Nils kennen und lieben. Allerdings war der Weg bis zum ersten Liebesbekenntnis kein leichter. So konnte sich die hübsche Blondine beim besten Willen nicht zwischen ihren Interessenten Sascha und Nils entscheiden.

Nach einem für „Bauer sucht Frau“-Verhältnisse extrem langem Hin und Her entschied sich Denise dann schlussendlich für Nils – allerdings erst, nachdem sie ihn bereits vom Hof geschickt hatte. Seitdem ist viel im Leben der beiden passiert …

„Drauf geschissen, was andere von einem denken!“

Seit Weihnachten sind Denise und Nils verlobt und lassen in den sozialen Netzwerken ihre Fans am gemeinsamen Alltag als Paar teilhaben. Es scheint, als ob das Drama auch ohne Kameras im Privatleben weitergeht. So verriet die hübsche Blondine, dass sie den Umzug mit ihrem Verlobten bereits bereue und deshalb regelmäßig Tränen fließen.

Und auch am Valentinstag gab es statt einem süßen Pärchen-Posting ein freizügiges Bild im Schnee mit einem eher unromantischen Text: „Manchmal darf man einfach mal das tun, was man so aus tiefstem Herzen mochte, drauf geschissen, was andere von einem denken oder von einem halten. Einfach das machen, wo nach einem der Kopf steht und genau das, werde ich ein Leben lang tun.“ Was da genau los ist, verraten wir euch hier im Video!

So wenig Kontakt hat Inka Bause zu den Bauern

Bleiben wir mal bei der letzten „Bauer sucht Frau“-Staffel: Neben Denise war auch Jungbauer Patrick aus Baden-Württemberg dabei. Der 24-Jährige, der alle bisher aufgestellten Bewerberinnen-Rekorde der Sendung brach, verriet jetzt in einem Interview, wie viel Kontakt die BsF-Teilnehmer tatsächlich mit Moderatorin Inka Bause haben.

So soll die Leipziger Frohnatur hinter den Kulissen weitaus weniger Kontakt mit den Bauern und ihren Herzdamen haben, als es oft im TV dargestellt wird. Warum Inka Bause so wenig mit den Teilnehmern spricht, erklärt er euch hier im Video-Clip!