Video: Jetzt spricht „Bauer sucht Frau“-Star Rüdiger über Trennungsdrama

19.02.2021 17:25 Uhr

Die große Liebe fand Bauer Rüdiger bei "Bauer sucht Frau" nicht. Nach dem Trennungsdrama rund um ihn und Tatjana zieht der Landwirt ein überraschendes Fazit.

In der 16. Staffel von Inka Bauses Kuppelhit „Bauer sucht Frau“ galten sie als große Favoriten: Geflügelbauer Rüdiger und Eier-Fan Tatjana. Die Zuschauer hätten den beiden die große Liebe gewünscht, allerdings kam es anders und in den sozialen Netzwerken tobte eine heftige Schlammschlacht zwischen Rüdiger und Tatjanas Tochter. Nun zieht der Gundelsheimer Geflügelbauer sein Fazit.

Wie er heute über seine Hofdame Tatjana denkt, verraten wir hier im Video!

So hart läuft es wirklich hinter den Kulissen ab!

Allerdings ist der wenige Kontakt zwischen Moderatorin Inka Bause und den Kandidaten nicht der einzige Punkt, den sich viele der Liebeshungrigen bei „Bauer sucht Frau“ anders vorgestellt haben. Nun plauderte auch Hofdame Alina aus dem Nähkästchen und verriet, wie es wirklich hinter den Kulissen der beliebten Datingshow abläuft.

Auch wenn sie nicht in Kartoffelbauer Peter die große Liebe fand, war „Bauer sucht Frau“ für die 29-Jährige ein großes Abenteuer. „Wir waren so platt!“, erinnert sich die Kandidatin an die Dreharbeiten zurück. Warum, verrät sie hier im Video!