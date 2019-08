Video! Joey Heindle wird mit Chips und Frischkäse zur Legende

Dieses Video muss man gesehen haben! Es war ein kleiner Schritt für Joey, aber ein großer Schritt für die (Trash TV)-Menschheit. Als allerletzter Kandidat durfte das PBB-Küken gestern endlich auch mal im Supermarkt von „Promi Big Brother“ einkaufen – und Joey so: „Erstmal zu Penny“.

Bisher konnten sich alle Bewohner in 60 Sekunden so „richtig austoben“ beim Tages-Einkauf – taten es dann aber nicht, sondern gingen den altbewährten Ketchup-Toast-Weg. Für mehr war selten Zeit! Doch Joey wollte alles anders machen, er wollte die Geschichte ändern und ja, Big Brother glaubte dabei fest an ihn!

„Eine besondere Aufgabe für einen besonderen Menschen … Joey! Jetzt kannst du zeigen, ob du aus dem Stoff bist, aus dem Helden sind“ brummte Big Brother durch die Weiten des Zeltlagers. Der große Bruder fuhr dramatisch fort: „Wie Phoenix aus der Asche kannst du heute aufsteigen und unsterblich werden“. Während Joey sich selbstverständlich kampfbereit seinen Bademantel abstreifte wurde er von siegessicheren Worten begleitet. „An dir hängt jetzt das Schicksal der gesamten Gruppe. Hinter dieser Tür werden Legenden geboren. Wirst du eine von ihnen sein?“ Big Brother fügte hinzu: „Dann geh jetzt erhobenen Hauptes in den Penny-Markt und kehre als Legende wieder!“

Für wenig Geld einen vernünftigen Einkauf zu tätigen, grenzte bereits in den vergangenen Folgen an Heldentum, frei nach dem Motto „We need a Hero“. Auch Joey sollte gestern versuchen, mit ganzen sechs Euro und 1 Minute Zeit irgendwie zu hantieren. Zum „Rocky“-Soundtrack musste der 26-Jährige seinem inneren Haushalts-Mann stehen.

„Wollte schon immer mal an der Kasse arbeiten“

Big Brother erklärte nach Lilos Stornier-Disaster vor zwei Tagen noch mal ganz genau den Vorgang (jahaaa wir wissen es inzwischen auch: „Stornieren drücken und Artikel DANACH noch mal scannen!“).

Joey Gesichtsausdruck wirkte eher, als wären noch jede Menge Fragen offen, aber mit dem Satz „Ich wollte schon immer mal an der Kasse arbeiten“ legte der smarte Sänger dann auch los!

Tänzelnd und wild um sich wedelnd eroberte er die Regale, ergatterte Frischkäse, Bananen, Orangensaft, Toastbrot – und Chips. Auch eine Prinzenrolle sollte mit in den Warenkarton wandern, allerdings passte die nicht mehr ins Budget. Und man ahnt es – der Stornierungsvorgang lief nicht ganz reibungslos ab. Aber seht es selbst im Video!

Übrigens: Chips auf Toastbrot sind für Tobi auch keine gute Alternative zu Ketchup auf Toastbrot….