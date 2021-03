Video: Judith Rakers über ihre Teilnahme bei „The Masked Singer“

Glomex

17.03.2021 18:51 Uhr

Tagesschausprecherin Judith Rakers hat mit ihrer Demaskierung bei "The Masked Singer" alle überrascht. Kaum einer hätte gedacht, dass die 46-Jährige im Kostüm des Kükens auf der Bühne auftritt. Was sie selbst über Teilnahmer an der Show sagt, hat sie im Interview verraten.

Tagesschausprecherin Judith Rakers hat mit ihrer Demaskierung bei „The Masked Singer“ alle überrascht. Kaum einer hätte gedacht, dass die 46-Jährige im Kostüm des Kükens auf der Bühne auftritt. Was sie selbst über Teilnahmer an der Show sagt, hat sie im Interview verraten.